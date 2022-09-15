Концепція економічного "Рамштайну" для України поки що буксує - заступник виконавчого директора ЄБРР Шевальов

Україні вкрай необхідно сформувати економічний "Рамштайн" для координації міжнародної фінансової допомоги, а також її збільшення та прискорення за аналогією до створеної Контактної групи з оборони України "Рамштайн", вважає заступник виконавчого директора Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Артем Шевальов.

"Питання координації. Насправді концепція економічного чи фінансового "Рамштайну" десь із травня вариться і, чесно скажу, особливого прогресу я не бачу", - сказав він на організованій Центром економічної стратегії (ЦЕС) дискусії цього тижня.

Шевальов додав, що в цьому плані достатньо "шокує та засмучує" слабкий рівень відповідальності, насамперед з боку європейських колег.

Як приклади він навів неможливість за п'ять місяців вийти на заявлений рівень фінансування бюджету України в $5 млрд або нездатність Мінфіну однієї з країн G7 протягом чотирьох місяців підготувати документи для виділення $50 млн фінансування.

"Це все з одного ланцюга - неможливість перетворити політичні гасла на кінцеву виконавчу роботу. Нам вкрай необхідно сформувати економічний "Рамштайн". Ми маємо перейти до постійних контактів із нашими колегами з G7 та інших ключових країн Європи", - вважає представник України в ЄБРР.

Заступник виконавчого директора МВФ, який брав участь у дискусії, Владислав Рашкован підтримав ідею економічного "Рамштайну".

"Я в принципі не проти, щоб МВФ чи Світовий банк були таким економічним "Рамштайном". Але мені здається, що центром має бути G7 - тому що вона через своїх представників і у МВФ, і у Світовому банку, і в ЄБРР може впливати не політично, а через систему (ухвалення - ІФ-У) рішень у цих інституціях", - зазначив Рашкован.

Ще одним аргументом на користь G7 він назвав те, що і ЄБРР, і СБ, і МВФ надають кредити, тоді як Україні з урахуванням необхідних обсягів фінансування потрібні не кредити, а гранти.

Шевальов із ЄБРР, коментуючи ідею про провідну роль G7, зазначив, що це сім країн, а з урахуванням Єврокомісії - фактично вісім гравців, що знову створює ризики.

"Наприклад, США бачать ситуацію зі свого боку, а Єврокомісія - зі свого. Берлін, Париж чи Лондон мають свій порядок денний. Як усе звести разом - я поки що не знаю. Мені здається, без певного рівня лідерства з боку України тут не обійтися, І ми маємо, можливо, суворіше ставити це питання, але має бути певна професійність", - сказав представник України в ЄБРР.

За його словами, необхідно всім разом думати, як вивести цю координацію на новий рівень.

Шевальов зазначив, що наступний часовий орієнтир - намічена на 25 жовтня у Берліні міжнародна експертна конференція з питань відновлення України, яка буде певною мірою продовженням конференції у Лугано, що відбулася на початку липня.

"Маємо трохи більше місяця. Потрібно всіх збирати і говорити, що мають бути абсолютно конкретні очікування та результати. У Лугано озвучили проблематику, нібито всі сказали правильні речі. На жаль, за багатьма напрямами прогресу не було, як правило, від наших західних партнерів", - сказав заступник виконавчого директора ЄБРР.