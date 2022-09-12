Ощадбанк за два тижні видав 60% усіх кредитів "5-7-9%" за цей період

Ощадбанк за останні два тижні уклав 149 кредитних договорів на загальну суму 547 млн грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті.

За інформацією відомства, лише за два тижні в рамках цієї держпрограми всі банки-учасники видали 247 позик на суму 1,43 млрд грн.

За даними Мінфіну, ПУМБ за зазначений період додатково видав 26 кредитів на 193 млн грн, Креді Агріколь Банк - 23 кредити на 163 млн грн, Райффайзен Банк – 11 кредитів на 115 млн грн, державний Укргазбанк – три кредити на 12 млн грн, ПроКредит Банк – два кредити на 5 млн і державний Укрексімбанк – одну позику на 19 млн грн.

Мінфін уточнив, що за період дії воєнного стану в Україні в рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" було укладено 11,986 тис. кредитів на 40,6 млрд грн, у програмі беруть участь 44 банки.

Загалом же з моменту старту програми на 12 вересня компанії отримали від уповноважених банків 46,808 тис. позик на загальну суму 138,22 млрд грн, з яких 30,031 тис. - від держбанків на 54,4 млрд грн.

Незважаючи на відсутність нових кредитів останніми тижнями від ПриватБанку, він залишається лідером за кількістю та обсягом виданого фінансування – 19,39 тис. позик на 19,67 млрд грн. За ним іде Ощадбанк – 6,67 тис., відповідно, на 19,67 млрд грн та 16,08 млрд грн.

У п'ятірці найбільших також Райффайзен Банк – 4,09 тис. кредитів на 18,55 млрд грн, державний Укргазбанк – 3,18 тис. на 11,74 млрд грн та ПУМБ – 2,57 тис. на 15,49 млрд грн. У другій п'ятірці – ПроКредит Банк – 2,23 тис. на 9,94 млрд грн, Кредобанк – 1,52 тис. на 5,84 млрд грн, Креді Агріколь Банк – 1,4 тис. на 8,28 млрд грн, ОТП Банк – 0,81 тис. на 4,91 млрд грн і державний Укрексімбанк – 0,79 тис. на 6,36 млрд грн.