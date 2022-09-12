Економіка

13:51 12.09.2022

Кабмін виділив 110 млн грн на завершення будівництва комплексу посольства України в Туреччині

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Кабмін виділив 110 млн грн на завершення будівництва комплексу посольства України в Туреччині

Кабінет Міністрів виділив 110 млн грн на завершення будівництва комплексу посольства України в Туреччині.

Згідно з розпорядженням №793 від 7 вересня, з метою забезпечення завершення будівництва комплексу посольства України в Турецькій Республіці, започаткованого згідно з розпорядженням від 2021 року, уряд надав Міністерству закордонних справ 110 033 тис. грн за бюджетною програмою "Функціонування іноземних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ".

Теги: #посольство #туреччина #нерухомість

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