Кабмін виділив 110 млн грн на завершення будівництва комплексу посольства України в Туреччині

Кабінет Міністрів виділив 110 млн грн на завершення будівництва комплексу посольства України в Туреччині.

Згідно з розпорядженням №793 від 7 вересня, з метою забезпечення завершення будівництва комплексу посольства України в Турецькій Республіці, започаткованого згідно з розпорядженням від 2021 року, уряд надав Міністерству закордонних справ 110 033 тис. грн за бюджетною програмою "Функціонування іноземних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ".