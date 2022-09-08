Економіка

16:39 08.09.2022

Group DF вважає безпідставними обвинувачення БЕБ в ухиленні від сплати податків, відстоюватиме свою позицію

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Обвинувачення Бюро економічної безпеки України (БЕБ) в ухиленні від сплати податків компанії-дистриб'ютора мінеральних добрив зі складу холдингу Group DF на загальну суму 108 млн грн не мають жодних юридичних підстав.

Як повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" пресслужба Group DF, консолідуюча активи українського бізнесмена Дмитра Фірташа, група компаній у повному обсязі сплатила всі податки, абсолютно впевнена в правильності своїх дій і готова відстоювати свою невинуватість у юридичній площині.

"Повністю спростовуємо висунуті проти нашого бізнесу обвинувачення з боку БЕБ, озвучені в його релізі. Обвинувачення не мають під собою жодних юридичних підстав. Наголошуємо, що детективи БЕБ володіють усією необхідною інформацією, зокрема отриманою і від компаній групи, що підтверджує, що податки сплачено повним обсягом у чіткій відповідності до законодавства України", - наводить слова адвоката Романа Чишинського пресслужба Group DF.

За його словами, холдинг абсолютно впевнений у правильності своїх дій та готовий відстоювати невинуватість у юридичній площині, оскільки всі його підприємства, зокрема азотний бізнес, працюють прозоро та виключно в межах чинного законодавства.

"Обвинувачення у нібито несплаті 108 млн грн виглядають юридично неспроможними також і на тлі того, що група в умовах війни не лише продовжує справно платити податки, а й підтримує нашу країну у боротьбі з агресором. Так, лише за перші три місяці війни компанії Grоup DF перерахували на потреби ЗСУ, тимчасово переміщених осіб і ТРО більше ніж 308 млн грн допомоги. Водночас 100 млн грн було перераховано на рахунки НБУ вже на другий день війни", - констатував Чишинський у коментарі холдингу.

БЕБ 7 серпня заявило, що його слідчі викрили посадових осіб компанії – оптового дистриб'ютора мінеральних добрив в ухиленні від сплати податків у розмірі 108 млн грн. Відомство не назвало безпосередньо компанію, якій висунуто підозру, але пресслужба Group DF підтвердила, що йдеться про холдинг Фірташа.

Бюро під час досудового розслідування встановило, що за участю підприємств холдингу зловмисники оформляли безтоварні закупівлі міндобрив із метою завищення податкового кредиту за ПДВ. Такі дії призвели до фактичного ненадходження до держбюджету України коштів у розмірі понад 108 млн грн.

Group DF – диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлений у низці країн Європи та Азії. Group DF – один із найбільших на території Східної Європи інвесторів у хімічну, титанову та портову галузі.

До азотного субхолдингу Ostchem входять, окрім черкаського "Азоту", також "Рівнеазот", "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот", а також "Стирол" в окупованій Горлівці (Донецька обл.).

Group DF також консолідує інші активи бізнесмена Фірташа у газорозподільній, хімічній, титановій та портовій галузях, а також у сфері сільського господарства та медіа.

Теги: #group_df

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