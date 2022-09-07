Економіка

11:36 07.09.2022

Введення миротворчого контингенту ООН на ЗАЕС може бути одним зі шляхів створення зони безпеки – глава "Енергоатома"

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Введення миротворчого контингенту ООН на ЗАЕС може бути одним зі шляхів створення зони безпеки – глава "Енергоатома"

Введення миротворчого контингенту ООН на майданчик ЗАЕС і прилеглі території, що означатиме виведення звідти російських військових, може стати одним зі шляхів створення зони ядерної безпеки та захисту на станції, вважає президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Введення миротворчого контингенту ООН на територію станції, Енергодара, на найближчі території потребує додаткових дипломатичних зусиль з боку ООН, міжнародної спільноти. Водночас це може бути одним із шляхів створення зони безпеки на ЗАЕС – ввести туди миротворчий контингент і вивести російських військових", – сказав Котін в ефірі національного телемарафону в середу.

При цьому він наголосив, що пропозиції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо створення на ЗАЕС захисної зони дуже необхідні, хоча й зазначив: "Вони могли б зробити більше".

"Якщо вони мають на увазі під зоною безпеки демілітаризацію станції, яку ми від самого початку пропонували зробити демілітаризованою, то ми справді повністю підтримуватимемо і робитимемо все, щоб створити таку зону у вигляді деокупації ЗАЕС і відсутності там якихось військових", - пояснив Котін.

Як зазначив президент "Енергоатома", МАГАТЕ у своєму звіті фактично визнало, що основною причиною порушення на ЗАЕС усіх семи стовпів безпеки ядерного об'єкта, визначених агентством, є присутність на ньому російських військових і представників "Росатома".

"МАГАТЕ у звіті надало сім рекомендацій, і ми зараз працюємо над створенням відповідного плану щодо їх виконання. Його мета – зрештою здійснити деокупацію станції", – наголосив президент НАЕК.

Описуючи ситуацію на ЗАЕС, він наголосив на необхідності якнайшвидше відновити зв'язок з енергосистемою України, оскільки через обстріли пошкоджено всі основні та резервні лінії електропередачі, станція працює одним блоком виключно для задоволення власних потреб.

"Блок №6 працює в режимі так званого острова, сам на себе і на забезпечення потреб в електриці самої ЗАЕС. Це дуже небезпечний режим, він не практикувався. Поки що все нормально, але треба якнайшвидше оновити лінії зв'язку. Над цим ми зараз і працюємо", – запевнив Котін.

Як повідомлялося, МАГАТЕ 6 вересня оприлюднило звіт про візит на ЗАЕС, заявивши в ньому про готовність негайно розпочати консультації щодо встановлення зони ядерної безпеки та захисту на станції. Також у звіті члени місії агентства підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання у різних місцях Запорізької АЕС", а також присутність на ній представників "Росатома".

МАГАТЕ рекомендувало, зокрема, припинити обстріли території станції та її околиць, вивести військових, повернути нормальні умови для роботи персоналу, забезпечити безперебійну доставку запчастин і дизпального, відновити лінії електропередачі.

Місія МАГАТЕ на ЗАЕС розпочалася 1 вересня. Наразі з шести осіб, які залишалися на станції кілька днів, на ній працюють два представники агентства.

Теги: #енергоатом #заес #котін

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