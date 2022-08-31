Україна має різні сценарії роботи ГТС цієї зими – голова ОГТСУ

ТОВ "Оператор ГТС України" має різні сценарії роботи газотранспортної системи, які застосовуватимуться під час опалювального сезону залежно від ситуації, повідомив голова компанії Сергій Макогон в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Відсутність транзиту не несе невирішуваних технічних проблем для української ГТС. Хоча буде складно. Наша система вже переходила у реверсний режим у 2006, 2009 та 2019 роках, коли "Газпром" зупиняв транзит. Ми маємо різні сценарії дій та рішень, які застосовуватимуться під час опалювального сезону залежно від ситуації", - сказав він.

За його словами, поточне зниження російським монополістом прокачування газу через ГТС України нижче за контрактний рівень дає можливість здійснювати резервування, необхідне для перемикання в процесі транспортування газу, або застосовувати нестандартні рішення для забезпечення газом споживачів України та виконання зобов’язань щодо транзиту.

"Ми підготували всі реверсні схеми, виконуємо точкову роботу в конкретних частинах газотранспортної системи, щомісяця проводимо тренування персоналу з реагування на аварійні та позаштатні ситуації", - наголосив Макогон.

Водночас голова ОГТСУ зазначив, що наявність транзиту в період російської військової агресії гарантує Україні цілісність магістральних газопроводів. "Якщо на рівні Кремля буде ухвалено політичне рішення про припинення транзиту до ЄС через Україну, є ризик, що нашу газотранспортну інфраструктуру частково знищить агресор. Це створить проблеми і для транспортування всередині України, тому що в нас єдина ГТС для транзиту та місцевого транспортування", – пояснив він.

Макогон додав, що компанія спільно з урядом продовжує роботу з визначення потужностей, які не будуть задіяні у процесі транспортування газу за будь-яких сценаріїв розвитку подій після 2024 року та підлягають ліквідації або консервації з метою зменшення затрат на утримання ГТС.

"Наразі ми спільно з Міненерго проводимо підготовчу роботу щодо таких активів. Крім того, зараз комітет ПЕК ВРУ планує розглянути відповідний законопроєкт", - уточнив голова ОГТСУ.

"Ми наполягаємо на принципі, що для збереження нашої інфраструктури в інтересах українського споживача останній кубометр газу має бути транспортовано до Європи саме через український маршрут, а не через "Північний потік". Відбудеться це до 2024 року чи пізніше – залежить від позиції та готовності країн ЄС. Ми, зі свого боку, є надійним партнером для країн ЄС і дотримуємося контрактних зобов’язань", - резюмував він.

Як повідомлялося, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК та ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року.

Документ передбачає транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках – по 40 млрд куб. м. Оплата зазначених обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.