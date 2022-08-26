Продаж підприємствами будматеріалів становить у кращому разі 17-30% від довоєнних обсягів – президент ВСВБ

Продаж будматеріалів підприємствами становить на сьогодні в кращому разі 17-30% від довоєнних обсягів, ціни практично сягнули "стелі", повідомив президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів (ВСВБ) Костянтин Салій.

"«Успішними» везунчиками є підприємства, які зараз збувають від 17-30% довоєнного обсягу продажу! Зараз виробників цікавить лише хто за живі кошти придбає товар – на склад працювати не доцільно", – розповів Салій агентству "Інтерфакс-Україна".

Згідно з його прогнозом, активність будівельних компаній на ринку може відновитися не раніше весни 2023 року. Доти на вартість будматеріалів впливатимуть дії НБУ щодо нового податку на купівлю валюти, коливання цін на пальне, а також ймовірні атаки на підприємства з боку окупантів.

"Є «стеля» росту – реальна купівельна спроможність населення не збільшилася, об’єми продажів великих й малих торговельних мереж відчутно зменшилися й після вересня ще зменшуватимуться. Великі «титульні» споживачі (великі й середні будівельні концерни й фірми) не закуповують довоєнні обсяги і ще не відомо дату, коли вони знову потужно вийдуть на ринок. Тому на більшість видів й категорій будівельної продукції ціни майже зупинилися", - пояснив експерт.

Він зазначив, що ціни на продукцію для будівництва зростали на 12-17% щомісяця від початку повномасштабної війни РФ проти України. На ціни вплинуло зниження курсу гривні, втрата складів через бойові дії, скорочення кількості працівників підприємств, проблеми з енергоносіями та логістикою. Подорожчали також і будматеріали в ЄС через збільшення попиту на них після зняття карантинних обмежень.

За словами Салія, поряд зі скороченням попиту та погіршенням логістики, основними проблемами галузі також є відсутність держпідтримки щодо скорочення/скасування податків і зборів для виробників на час війни та періоду відновлення, недоступність дешевих і довгих кредитів або цільових грантів для бізнесу, а також відсутність безвідсоткових кредитів для населення, спрямованих на відновлення пошкодженого чи зруйнованого житла.