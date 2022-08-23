Зернотрейдер "Прометей" у вересні відправить перше судно через "зерновий коридор"

Зернотрейдер "Прометей" уклав експортний контракт на постачання 25 тис. тонн продовольчої пшениці з морпорту "Чорноморськ" у середині вересня, прохід судна став можливим завдяки деблокаді портів України в рамках Стамбульських зернових домовленостей.

"Відповідно до контракту, для завантаження агропродукцією балкер прибуде до територіальних вод України через 2-3 тижні. Після проведення інспекції суховантаж піде з порту "Чорноморськ" до пункту призначення в середині вересня", - повідомляється в пресрелізі групи компаній у понеділок.

"Прометей" наголосив, що укладання цього контракту дає холдингу підстави підвищити мінімальну експортну планку на рівні 70-80 тис. тонн сільгосппродукції на місяць.

Зернотрейдер також уточнив, що для відправки порівнянного за обсягами вантажу залізницею або автотранспортом знадобилися б місяці.

"Це вже перемога на фронті глобальної продовольчої безпеки, у структурі якої українські зерноторгові компанії відіграють аж ніяк не останню роль. Ще одна важлива складова запуску "зернового коридору" - тенденція до покращення ситуації на вітчизняному агроринку", - підсумував "Прометей" у пресрелізі.

ДК "Прометей" надає послуги зі зберігання, доопрацювання та логістики зернових та зернобобових культур на базі 33 елеваторів загальною ємністю одноразового зберігання 1,7 млн тонн.

За підсумками 2021 року група компаній запланувала отримати $45 млн EBITDA, тоді як у 2020 році цей показник досяг $32,6 млн, а у 2019 році – $30,5 млн.