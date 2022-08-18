Економіка

13:18 18.08.2022

Ахметов: "Я вірю в українську армію та підтримку західних партнерів"

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Ахметов: "Я вірю в українську армію та підтримку західних партнерів"

Бізнесмен Рінат Ахметов упевнений, що Збройні сили України (ЗСУ) за підтримки західних партнерів звільнять Маріуполь та повернуть над містом український прапор.

Таку думку бізнесмен висловив в інтерв'ю польському виданню Wiadomości.

"Для мене Маріуполь був, є і завжди буде українським. Я вірю в українську армію та підтримку наших західних партнерів. Вважаю, що якщо Україна отримуватиме військову допомогу в необхідних обсягах, Маріуполь обов'язково буде звільнено. А коли над Маріуполем знову підніметься український прапор, ми спрямуємо всі наші зусилля на його відновлення", - сказав Ахметов.

"Особисто я не пошкодую для цього ні сил, ні коштів. В українському Маріуполі ми обов'язково відновимо наші заводи, і маріупольська сталь знову гідно конкуруватиме на світових ринках", - додав він.

Бізнесмен наголосив, що Україна обов'язково переможе у війні проти путінської Росії. "Я не знаю точно, коли це станеться, але переконаний, що так буде. І живу цим щодня", - підсумував Ахметов.

 

Теги: #ахметов

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