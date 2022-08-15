Економіка

18:59 15.08.2022

Глава Мінфіну знизив оцінку зовнішньої допомоги у серпні до $5 млрд і констатує невизначеність із МВФ

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Глава Мінфіну знизив оцінку зовнішньої допомоги у серпні до $5 млрд і констатує невизначеність із МВФ

Міністерство фінансів у серпні орієнтовно очікує надходження понад $5 млрд зовнішньої допомоги порівняно з $1,7 млрд у липні та $4,4 млрд у червні, основним донором у серпні стануть США – $3 млрд, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Включаючи макрофін (макрофінансову допомогу від ЄС на EUR9 млрд, з якої поки що виділено EUR1 млрд – ІФ), ми розраховуємо вийти на суму орієнтовно $30 млрд із початку війни. Наразі отримали $14 млрд", – сказав він в інтерв'ю Forbes, оприлюдненому в понеділок.

Раніше в інтерв'ю УНІАН, що вийшло на початку серпня, Марченко повідомив про отримання з початку війни $12,7 млрд зовнішньої підтримки та плани отримати у серпні $6 млрд, а у вересні – $4,7 млрд.

Коментуючи збільшення видатків держбюджету-2022 на 270 млрд грн на оборону та безпеку, глава Мінфіну зазначив, що це "додаткова потреба у декілька місяців" і є ризики, що це не останнє таке збільшення.

За його словами, джерело покриття цих 270 млрд грн – за рахунок зовнішніх грантів та кредитів, хоча в ухваленому в понеділок відповідному законі у ВР джерелом покриття зазначено внутрішні запозичення.

Марченко не зміг оцінити, скільки з 270 млрд грн додаткових видатків вдасться покрити за рахунок ринку, а скільки від надходження податків. Він нагадав, що у липні податкова та митниця зібрали 87,9 млрд грн, а військові витрати становили 130 млрд, у результаті Нацбанк викупив ОВДП на 30 млрд грн.

"До НБУ ми намагаємося звертатися в останню чергу. Ми чудово розуміємо, що це нікому не приносить користі. Ми живемо в реальному світі й розуміємо, що це спільна проблема. З іншого боку, нам слід виходити із власних можливостей", – заявив глава Мінфіну.

Говорячи про 2023 рік, Марченко оцінив орієнтовний дефіцит держбюджету в $25-30 млрд і наголосив на важливості укладання нової програми з Міжнародним валютним фондом.

"Усі орієнтуються на МВФ як на якірного інвестора. Ми розраховуємо, що ми матимемо програму, виходячи з якої ми вестимемо переговори з іншими партнерами, зокрема Єврокомісією та США", – сказав він.

Водночас глава Мінфіну нагадав, що Україна вже подала запит, але констатував, що з МВФ поки що залишається невизначеність.

"Тепер усе залежить від МВФ - який формат співпраці він може запропонувати. Проблема в тому, що в нашому випадку жодні наявні лекала не працюють. Наприклад, експерти МВФ поки що не готові безапеляційно сприймати макрорамку, погоджену НБУ та Мінекономіки. Тому триває дискусія", - описав він поточну ситуацію.

Марченко наголосив, що нова програма МВФ без грошей не влаштовує не лише Україну, а й партнерів, оскільки після досягнутої домовленості з кредиторами про відтермінування боргу на два роки це означатиме, що Україна використовуватиме кошти інших партнерів на погашення боргу перед МВФ.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України на початку серпня звернувся до МВФ із закликом активізувати спільну роботу за новою програмою співпраці. Раніше глава Нацбанку уточнював, що Україна розраховує на нову програму співпраці з МВФ у розмірі $15-20 млрд.

Водночас радник президента України з економічних питань Олег Устенко днями повідомив, що Київ пропонує менший розмір програми – $5 млрд на 18 місяців, яка послужила б якорем для залучення від інших партнерів $15-20 млрд.

Теги: #марченко #мінфін #фіндопомога

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