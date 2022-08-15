Економіка

13:56 15.08.2022

"Чернігівгаз" видав технічні умови на підключення першого в Україні біометанового заводу

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"Чернігівгаз" видав технічні умови на підключення першого в Україні біометанового заводу

АТ "Чернігівгаз", що працює під брендом Регіональної газової компанії, видало технічні умови на підключення першого в Україні біометанового заводу компанії ТОВ "Галс Агро" у Чернігівській області, повідомляє у пресреліз РГК.

"Регіональна газова компанія замовила для заводу виробництво газового обладнання на одному із заводів RGC Production. Потужність першої черги будівництва, яку буде завершено до кінця поточного року, становитиме 330 куб. м біометану за годину", - зазначено в документі.

За інформацією РГК, перша черга будівництва газових мереж передбачає спорудження газопроводу завдовжки 800 м, який дозволить "Галс Агро" передавати до газорозподільних мереж (ГРМ) 330 куб. м біометану на годину у зимовий період. Передбачається, що підключення відбудеться до кінця 2022 року.

"Це перший проєкт із приєднання біометанового заводу в Україні. Ми готові масштабувати цей досвід у всіх регіонах присутності РГК. Наша компанія має технічну експертизу та доступ до технологій провідних виробників газового обладнання, а також досвіду європейських операторів ГРС, які працюють із біометаном уже багато років", - сказав керівник напряму декарбонізації РГК Ігор Гоцик, слова якого процитовано в пресрелізі.

Як пояснили у компанії, надалі "Галс Агро" планує збільшити виробництво біометану до 1,1 тис. куб. м/год, а фахівці РГК та "Чернігівгазу" здійснять кільцювання зони дії двох суміжних газорозподільних станцій, побудувавши ще близько 8 км газопроводу.

"Тоді біометановий завод отримає доступ до більшої кількості споживачів і передаватиме біометан до мережі одразу через дві ГРМ. Роботи заплановано завершити на початок опалювального сезону 2023/24 років", - поінформували в РГК.

Проєктна потужність встановленого обладнання для очищення біогазу в біометані становить близько 3 млн куб. м на рік, чого достатньо для локального забезпечення газом 1,5 тис. приватних домогосподарств, що прилягають до заводу.

За інформацією РГК, газорегулювальне обладнання та вузол обліку газу, необхідні для підключення до мережі, вже виробляються на одному із сучасних заводів RGC Production. Також будуть використані вузли та комплектувальні від провідних виробників Pietro Fiorentini та Emerson, які підтвердили якість свого обладнання у роботі з біометаном у Європі та світі.

Як повідомлялося, оператори ГРМ, які працюють під брендом РГК, максимально спростили підключення біометанових заводів до газорозподільних мереж та пропонують цю послугу за 1 грн. Виробники біометану мають профінансувати будівництво зовнішніх та внутрішніх газових мереж та обладнання.

Газорозподільні мережі в Україні є найбільш прийнятними та перспективними для приєднання біометанових заводів. Вони найбільш розгалужені територією країни та мають співставний тиск роботи системи з виробниками біометану, що не потребує встановлення додаткового обладнання.

Станом на початок червня 2022 року до ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТС) звернулися 26 компаній, які планують виробляти в загальному обсязі 206 млн куб. м біометану на рік.

За оцінками експертів Біоенергетичної асоціації України, обсяги виробництва біометану в країні можуть сягати 7,8 млрд куб. м на рік.

Теги: #ргк #чернігівгаз

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