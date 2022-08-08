"Слуга народу" пропонує збільшити видатки держбюджету ще на 270 млрд грн за рахунок внутрішніх позик - законопроєкт

Збільшити видатки державного бюджету на 270,18 млрд грн, із яких 269,45 млрд грн - на національну безпеку та оборону, пропонує група депутатів із правлячої фракції "Слуга народу", зокрема керівники декількох провідних парламентських комітетів.

"Реалізація законопроєкту приведе до збільшення розміру дефіциту держбюджету та граничної суми боргу на відповідну суму", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту №7644, зареєстрованому у Верховній Раді у понеділок.

Як стверджує заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос"), текст законопроєкту готував уряд.

Згідно з документом, видатки на Міноборони запропоновано збільшити на 241,16 млрд грн, зокрема на оплату праці - на 145,3 млрд грн, МВС - на 22,86 млрд грн, СБУ - на 2,46 млрд грн, ГУР Міноборони - на 2,22 млрд грн.

Крім того, намічено збільшити Резервний фонд Кабміну на 715,7 млн грн.

Отже, загальні видатки держбюджету 2022 року зростуть до 2,633 млрд грн, що, як зазначив Железняк, на 75%, або 1,136 трлн більше, ніж було заплановано до війни.

Розмір внутрішніх запозичень запропоновано підняти до 794,14 млрд грн, граничний розмір дефіциту - до 1,093 трлн грн, а держборгу - до 3,63 трлн грн.