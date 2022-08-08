Відшкодування ПДВ у липні було заблоковано Держказначейством, але і з його урахуванням зумовлене детенізацією зростання доходів бюджету вражає – Гетманцев

Державна податкова служба (ДПС) передала до Держказначейства документи на відшкодування податку на додану вартість у липні на загальну суму 5 млрд грн, проте казначейство не здійснило цього відшкодування, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики України Данило Гетманцев.

"Липень до червня у нас перевиконання (доходів) на 44,7% - це плюс 20 млрд грн, а рік до року - 24 млрд, або 62%... Порівняйте цифри - вони непорівнянні: перевиконання все одно було б навіть за відшкодування ПДВ" , – наголосив голова комітету в бліцінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, липневі показники зростання доходів справді вражають, проте перевиконання цьогорічного плану та зростання щодо показників держбюджету-2021 тривають з початку цього року. Зокрема щомісяця перевиконується ПДВ, незважаючи на спад ВВП у першому півріччі на 28% за оцінкою Нацбанку, додав глава комітету.

"Парадокс та український казус у тому, що за сім місяців за всіма показниками ми маємо приріст. Тобто податкова служба перевиконала мирний план, який верстався ще восени...За січень-липень 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 413,9 млрд грн, тобто індикативні показники виконано на 103,5%, або плюс 13,8 млрд грн", – констатував він.

Гетманцев додав, що доходи держбюджету-2022 за сім місяців цього року перевищили аналогічні торішні на 83,4 млрд грн, або на 25,2%.

За його словами, у липні після скасування пільг на імпорт надходження від митної служби зросли вдвічі – до 23 млрд грн, проте це все одно вдвічі менше від запланованого.

"Висновки, які можемо зробити: наразі абсолютно унікальна ситуація щодо стягнення податків у Податковій та звичайна ситуація про стягнення податків на митниці - абсолютна різна природа цих процесів. Те, що відбувається у Податковій, – це справді ефект детінізації", – заявив глава комітету.

За його словами, в умовах війни легше протидіяти конвертаторам, оскільки красти у бюджету в такий час – це вже не просто злочин, це аморальний злочин.

"Десь ми змінили кадровий склад керівництва Податкової: і на рівні областей, і на рівні країни загалом. Система отримала вказівку, що красти не буде, і цьому даватимуть жорстку відсіч", – додав Гетманцев.

Він нагадав, що у січні, коли цей процес лише розпочався, позбулися посад вісім керівників областей, а коли почалося відновлення ПДВ, позбулися посад ще два керівники на рівні областей. "І цей процес постійний: хтось попадається та ухвалюється відповідне рішення досить швидко", - сказав голова комітету.

Гетьманцев констатував, що на сьогодні єдине відшкодування ПДВ після початку війни було сплачено у червні – 9,5 млрд грн, і в тих випадках, де були питання, щодо кожного з них проводиться розслідування.

"Рішення про відшкодування приймається на рівні областей. Але я не чув жодних системних звинувачень, взагалі жодного негативного фону не чув", – зазначив він.

За словами голови комітету, винятком є "не дуже приємний інцидент із обласною адміністрацією у Львові", яка висловила сумнів щодо законності відшкодування ПДВ низці маловідомих компаній за його невідшкодування компаніям, що давно працюють на ринку. "Досить неприємна ситуація, ми зараз усе з’ясовуємо. Мені здається, що з боку двох сторін є якесь непорозуміння", – прокоментував Гетманцев.

Як повідомлялося, відшкодування ПДВ було майже повністю припинено після повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого цього року. Якщо в січні воно становило 18,52 млрд грн і в лютому 12,07 млрд грн, то в березні – 0,82 млрд грн, а у квітні та травні повністю було відсутнє і відновилося лише у червні, після чого знову припинилося в липні.

Загалом за сім місяців цього року було відшкодовано 40,9 млрд грн за сплати ПДВ із вироблених в Україні товарів 172,6 млрд грн, тоді як за сім місяців 2021 року – відповідно 86 млрд грн та 172 млрд грн.

У повному обсязі бліцінтерв'ю глави парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики України Данила Гетманцева читайте на сайті агентства "Інтерфакс-Україна" www.interfax.com.ua