Економіка

14:01 08.08.2022

Доходи РФ від експорту енергоносіїв подвоїлися, Європа має запровадити на них повне ембарго – радник президента Устенко

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Доходи РФ від експорту енергоносіїв подвоїлися, Європа має запровадити на них повне ембарго – радник президента Устенко

Доходи бюджету Російської Федерації від експорту нафти, газу та вугілля подвоїлися за перші сто днів повномасштабної війни проти України, тому можна констатувати, що нинішній режим енергетичних санкцій Заходу стосовно РФ не ефективний і потребує негайного посилення, заявив радник президента України з питань питанням економіки Олег Устенко у статті для Financial Times.

Як повідомляється на сайті глави Української держави, Устенко зазначив, що ухвалені Заходом санкції охоплюють менше ніж 5% довоєнного російського експорту сирої нафти.

"Експорт сирої нафти, яка транспортується морем, хоч і знизився із середини червня, залишається більшим, ніж на початку вторгнення. Значною мірою це відбувається тому, що імпорт російської нафти у ЄС і Велику Британію все ще дозволений і залишатиметься таким принаймні до грудня поточного року. Щотижня близько 10-20 млн барелів сирої нафти надходить до Європи з російських портів, а трейдери перетворюють так зване поступове припинення постачання на вигідне їм божевілля", - написав Устенко.

За його словами, в межах глобальної "операції з відмивання" російську нафту доправляють на закордонні нафтопереробні заводи, а потім імпортують у західні країни як бензин. Після переробки нафтопродукти можуть легально потрапляти в будь-які країни без порушення санкцій, навіть якщо є пряма заборона на імпорт нафти.

На думку радника президента, ця торгівля, ймовірно, триватиме навіть після того, як повна заборона набуде чинності наприкінці цього року. "Це навряд чи те ембарго, на яке очікували... Неспроможність запровадити справжнє ембарго на російську нафту та газ збільшує доходи Путіна й фінансує воєнні злочини в Україні", – наголосив він.

На думку радника президента України, кожен, хто серйозно налаштований на підтримку України, має припинити фінансування режиму Володимира Путіна. "Business as usual слугує лише продовженню війни, яка завдала шкоди всій світовій економіці. Найефективніше рішення має передбачати повне та негайне ембарго на російське викопне паливо в Європі та швидке введення в дію пропозицій G7 щодо глобального обмеження цін на російську нафту", – зазначив Устенко.

Теги: #рф #устенко #ембарго

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