Економіка

14:59 07.08.2022

Депозитарій НБУ відновлює операції з ОВДП і пожвавить вторинний ринок

2 хв читати
Депозитарій НБУ відновлює операції з ОВДП і пожвавить вторинний ринок

Депозитарій Національного банку України відновлює операції з державними цінними паперами слідом за аналогічним рішенням, ухваленим профільним регулятором ринків капіталу – Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

"Поновлення обігу державних цінних паперів як основного інструменту інвестування учасниками ринків капіталу надасть додатковий ресурс для відбудови економіки. Відновлення операцій з цими цінними паперами також дасть змогу фінансовим установам визначити їх ринкову вартість", - зазначив Нацбанк у пресрелізі в неділю.

НБУ уточнив, що попри відсутність обмежень за операціями з державними цінними паперами, він відтермінував застосування тарифів на депозитарні послуги до 22 грудня 2022 року.

"Цей крок дасть змогу учасникам ринків капіталу поступово адаптувати свої бізнес-процеси до нових умов на фінансових ринках. Як і раніше, депозитарій Національного банку закликає своїх клієнтів мінімізувати та за можливості скасувати тарифи на депозитарні послуги для своїх клієнтів на період відсутності тарифів депозитарію НБУ з метою залучення додаткових інвестицій на підтримку фінансового фронту країни", – наголосив регулятор.

Він уточнив, що зміни затверджені постановою Правління Національного банк України від 6 серпня 2022 року № 173 "Про незастосування Тарифів на депозитарні послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, а також на послуги щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів Національного банку України та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України", що набирає чинності 7 серпня 2022 року.

Як повідомлялося, НКЦПФР 4 серпня ухвалила рішення № 1053, яким скасувала майже всі запроваджені з початком повномасштабного російського вторгнення обмеження на роботу на ринку капіталів і товарних ринків.

"Крок із розблокування ринків капіталу та товарних ринків є своєчасним і зваженим, адже учасники ринків підтвердили готовність до розвитку фінансового сектору", – наводяться в повідомленні НКЦПФР слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Провідні фондові біржі вже повідомили про відновлення торгів усіма цінними паперами з 8 серпня.

Згідно з рішенням НКЦПФР, заборони зберігаються щодо операцій, пов'язаних з фіз- і юрособами РФ і Білорусі. Крім того, розрахунки з другої частини операції РЕПО за договорами РЕПО, укладеними до початку війни, а також заявки на викуп від учасників інститутів спільного інвестування відкритого та інтервального типу дозволено здійснювати лише з 22 серпня, а на більш ранні операції потрібен дозвіл Комісії.

Водночас, на думку учасників ринку, активізація вторинного ринку ОВДП може призвести до зростання ставок облігацій, що створить деякі проблеми Мінфіну, який поки що відмовляється суттєво підвищувати їх слідом за рішенням Нацбанку на початку червня підняти облікову ставку 10% до 25%. Мінфін лише на останніх кількох аукціонах підвищив прибутковість паперів з погашенням через рік-два до 14-16% річних.

Теги: #нбу #депозитарій

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:37 06.08.2022
НБУ скасував ліміт на розрахунки фізосіб-волонтерів за гривневими платіжними картками за кордоном

НБУ скасував ліміт на розрахунки фізосіб-волонтерів за гривневими платіжними картками за кордоном

07:06 06.08.2022
НБУ з 10 серпня розпочне публікацію похідних показників Українського індексу міжбанківських ставок овернайт (UONIA)

НБУ з 10 серпня розпочне публікацію похідних показників Українського індексу міжбанківських ставок овернайт (UONIA)

16:18 05.08.2022
НБУ дозволив фінустановам випускати платіжні картки

НБУ дозволив фінустановам випускати платіжні картки

21:22 04.08.2022
НБУ заборонив брати згоду позичальника на опрацювання його телефонного довідника

НБУ заборонив брати згоду позичальника на опрацювання його телефонного довідника

21:17 04.08.2022
НБУ встановив додаткові вимоги щодо етичної поведінки при врегулюванні простроченої заборгованості

НБУ встановив додаткові вимоги щодо етичної поведінки при врегулюванні простроченої заборгованості

19:04 01.08.2022
Члени Комітету з монетарної політики НБУ одноголосно підтримали збереження облікової ставки на рівні 25%

Члени Комітету з монетарної політики НБУ одноголосно підтримали збереження облікової ставки на рівні 25%

19:58 29.07.2022
Нацбанк України цього тижня викупив з ринку $650 млн – рекорд від початку війни

Нацбанк України цього тижня викупив з ринку $650 млн – рекорд від початку війни

19:46 29.07.2022
НБУ звинуватив небанківські обмінники у штучній девальвації гривні, заборонив їм виставляти табло з курсами та впровадив інші обмеження

НБУ звинуватив небанківські обмінники у штучній девальвації гривні, заборонив їм виставляти табло з курсами та впровадив інші обмеження

17:31 29.07.2022
Економіка у разі затягування війни на весь 2023 р. почне повільно відновлюватися, але резерви впадуть нижче $10 млрд - альтернативний сценарій НБУ

Економіка у разі затягування війни на весь 2023 р. почне повільно відновлюватися, але резерви впадуть нижче $10 млрд - альтернативний сценарій НБУ

11:12 28.07.2022
Національний банк працює над вирішенням проблем волонтерів, які виникли після впровадження ліміту для розрахунків за кордоном

Національний банк працює над вирішенням проблем волонтерів, які виникли після впровадження ліміту для розрахунків за кордоном

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Стан готовності до опалювального сезону - майже 60% - Шмигаль

НКЦПФР заявляє про зняття майже всіх впроваджених із початком війни обмежень із 8 серпня

ДТЕК у вересні у повному обсязі виплатить близько $30 млн відсотків за єврооблігаціями - ЗМІ

Реальний прожитковий мінімум становить близько 6,5 тис. грн - Жолнович

Шмигаль: З 1 вересня плануємо масово запустити процес приватизації

ОСТАННЄ

Українська біржа та біржа ПФТС із 8 серпня відновлюють торги усіма цінними паперами

У Франції через посуху не виключають дефіциту молока найближчими місяцями

Кабмін призначив Демьохіна заступником міністра закордонних справ і Пророк заступником міністра соцполітики

"Метінвест" продовжує виконувати свої боргові зобов'язання, зокрема щодо євробондів, незважаючи на війну

Україна має транспортувати від 5 млн тонн сільгоспкультур на місяць, щоб вивезти новий і минулорічний урожай – міністр Сольський

Стан готовності до опалювального сезону - майже 60% - Шмигаль

USAID видасть українським аграріям 300 млн грн у вигляді 15 субгрантів

Поверненню турбіни Siemens до РФ ніщо не заважає - представник ЄК

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали 39 сільгосппідприємств, вигоріло понад 180 га пшениці - Синєгубов

Будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб займе 5-6 місяців і буде відносно недорогим - К.Тимошенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА