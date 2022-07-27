Економіка

12:58 27.07.2022

Юристи та фахівці зі страхування найбільше постраждали від кризи на ринку праці

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Юристи та фахівці зі страхування найбільше постраждали від кризи на ринку праці

Юристи та фахівці сфери страхування постраждали від кризи на ринку праці найбільше, повідомляють аналітики кадрового порталу grc.ua в огляді ринку праці України в липні.

У ньому також зазначено, що з початку війни вакансій для цих фахівців майже не було. У середині літа пропозицій роботи у сферах юриспруденції та страхування побільшало, проте зарплати, пропоновані роботодавцями, значно нижчі, ніж до війни. Юристам у середньому в липні пропонують 15,5 тис. грн, страхувальники можуть розраховувати щомісяця в середньому на 13,5 тис. грн.

Серед тих, кому в липні пропонують нижчі зарплати, також працівники банків (середня зарплата становить 17,5 тис. грн, що на 6,9% менше, ніж у червні), охоронці (середня зарплата 9,7 тис. грн, зниження на 11%), менеджери з персоналу (середня зарплата 22,8 тис. грн, зниження на 20%), робочий персонал (середня зарплата 12,8 тис. грн, зниження на 6,5%). Менші зарплати, ніж на початку літа, у виробництві та сільському господарстві (середня зарплата 17,1 тис. грн, зниження на 10,9%), у сфері інсталяції та сервісу (середня зарплата 15,5 тис. грн, зниження на 8%), у будівництві та нерухомості (середня зарплата 22,8 тис. грн, зниження – 12%).

За даними кадрового агентства, список професій із високими зарплатами залишається незмінним. Найбільші оклади одержують у сфері інформаційних технологій (у середньому 76 тис. грн на місяць).

Дещо підвищилися зарплати, які пропонують кандидатам на посади у вищому менеджменті. Середня заробітна плата, яку пропонують у липні керівникам, становить 52,6 тис. грн.

До п’ятірки професійних сфер із високими зарплатами входить також консалтинг із середньою зарплатою 32,3 тис. грн, маркетинг, реклама та PR (середня зарплата 26,6 тис. грн), а також бухгалтери та фахівці з управлінського обліку та фінансів (середня зарплата 25,6 тис. грн).

Теги: #фахівці #ринок_праці

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