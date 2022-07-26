Економіка

12:07 26.07.2022

Чистий збиток Ощадбанку за І півріччя через війну становив 4 млрд грн

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Чистий збиток Ощадбанку за І півріччя через війну становив 4 млрд грн

Чистий збиток державного Ощадбанку (Київ) за підсумками січня-червня 2022 року становив 4,031 млрд грн, тоді як чистий прибуток за аналогічний період 2021 року становив 513 млн грн, повідомляється в обігово-сальдовій звітності банку.

Згідно з нею, чисті процентні доходи банку за шість місяців становили 1,05 млрд грн, що ушестеро менше порівняно з аналогічним періодом минулого року (6 млрд грн).

Чистий комісійний дохід становив 2,34 млрд грн, що на 22% менше, ніж за першу половину минулого року (3 млрд грн).

На фінрезультат банку також вплинули відрахування до резервів на рівні 5,4 млрд грн.

Ощадбанк засновано 1991 року. Його єдиним власником є держава.

Згідно зі статистикою Нацбанку, на 1 червня 2022 року за розміром загальних активів Ощадбанк посідає у рейтингу 2-е місце (257,06 млрд грн) серед 69 банків країни.

Теги: #ощадбанк

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