Законопроєкт №7451 усуває необхідність переоформлення ліцензій та дозволів – в. о. глави ФДМ

Законопроєкт про приватизацію №7451 передбачає скасування обов'язкового переоформлення всіх ліцензій та дозволів після купівлі активу, що дозволяє значно скоротити терміни його запуску новим власником, повідомила в. о. глави Фонду держмайна України Ольга Батова

"Це дуже важливо, тому що після придбання комбінатів хлібопродуктів (КХП), спиртзаводу, кар'єру тощо є величезна проблема для нового власника перепідключити електроенергію та отримати всі ліцензії, дозволи, сертифікати. Часто буває, що ти об'єкт купив, але три місяці не працюєш , тому що в тебе немає документів. Ми передбачили законом, що купуєш і працюєш на старих дозволах та ліцензіях, доки займаєшся зміною назви підприємства", - пояснила вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона також нагадала, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та до 1 липня мала приватизація була заблокована, оскільки в країні спочатку не працювали реєстри та нотаріуси, а Антимонопольний комітет не видавав дозволів на концентрацію. Таким чином, навіть у разі проведення приватизаційних аукціонів активи було б неможливо передати покупцям.

Батова уточнила, що наразі в Україні до приватизації готові близько 20 спиртозаводів ДП "Укрспирт" та 11 спиртозаводів концерну "Укрспирт", які зараз не працюють.

"Ми можемо хоч завтра оголосити аукціон, бо заборон на приватизацію у воєнний час немає. Щоправда, згідно з новим законом ми хочемо скоротити процедуру у воєнний час. Якщо ми оголосимо аукціон на спиртозаводи за чинним законодавством, все розтягнеться на три місяці, і ми не встигнемо до збору врожаю. Також законом знижуємо ризики, щоб оплата була одразу після аукціону та до підписання договору, щоб не було спроби послатися на форс-мажор тощо, які також можуть бути виставлені на приватизацію у найкоротші терміни", - пояснила керівник ФДМ.

За її даними, в Україні також готові до приватизації сім комбінатів хлібопродуктів (КХП), частина з яких перебуває у зоні бойових дій.

"Зауважу, що за всіма КХП є десятки кримінальних проваджень з приводу вкраденого зерна, махінацій, деякі колишні директори в розшуку, а підприємства доведені до жахливого стану. Знову ж таки хороший приклад, чому приватизація потрібна", - наголосила Батова.

Як повідомлялося, Міністерство аграрної політики та продовольства України закликало народних депутатів підтримати у другому читанні та в цілому законопроєкт №7451, що запускає процес приватизації спиртозаводів та КХП в Україні в умовах війни, це дозволить підприємцям інвестувати у розвиток відповідних галузей.

Верховна Рада 21 червня ухвалила у першому читанні законопроєкт №7451 про приватизацію, що сприяє процесам релокації під час воєнного стану та економічного відновлення держави після завершення війни.

Серед важливих змін, які пропонує законопроєкт: дозвіл на приватизацію 115 державних підприємств із багаторічними арештами майна за дотримання прав кредиторів. Загалом у списку на приватизацію перебуває 245 підприємств.