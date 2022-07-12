Економіка

11:20 12.07.2022

Альфа-Банк Україна зупинить дію кредитних канікул із 13 липня

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Альфа-Банк Україна зупинить дію кредитних канікул із 13 липня

Альфа-Банк Україна (Київ) зупинить дію кредитних канікул із 13 липня, повідомила пресслужба банку у вівторок.

"З 13 липня клієнтам Альфа-Банку Україна з кредитами або кредитними картками платежі за використання кредитами необхідно вносити відповідно до графіка: раніше їх можна було перенести на інший період", - йдеться у повідомленні.

Банк уточнив, що кредитні канікули діяли однаково для всіх і завершуються за тим самим принципом, проте, згідно із законодавством, для військових припиняється нарахування банком відсотків на весь час служби після надання відповідних документів.

Як повідомлялося, кредитні канікули діяли в Альфа-Банку з 1 березня.

Альфа-Банк Україна, за даними НБУ, на 1 червня 2022 року за розміром загальних активів посідав 6-те місце (107,35 млрд грн) серед 69 банків, що діяли у країні.

Теги: #альфа_банк

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