Відновлення України має координуватися зонтичною структурою - Центр економічного відновлення

Поствоєнне відновлення України має координуватися зонтичною структурою, що передбачає як урядові, так і неурядові суб'єкти, щоб максимізувати синергію та ефективність, таку рекомендацію надав Центр економічного відновлення (ЦЕВ), що діє в рамках Ради з питань економічного розвитку при Кабміні.

"Визначити відповідальний орган за координацію (не управління) процесу відновлення і встановити єдині механізми координації, які допоможуть запобігти неефективності паралельного управління", – йдеться у звіті ЦЕВ, підготовленому за запитом оргкомітету Української конференції з відновлення, яка відбудеться в Лугано 4-5 липня.

Автори звіту зазначають, що завдяки успіху програми децентралізації, реформи державного управління та цифровізації держпослуг українська система держуправління краще підготовлена до післявоєнного відновлення, проте, як і раніше, відчувається брак кваліфікованих менеджерів, особливо в регіонах.

На думку ЦЕВ, держоргани України повинні бути здатні ефективно і оперативно реалізувати План відновлення без надмірної участі або зовнішньої підтримки з боку міжнародних організацій або місцевих НДО.

"Таким чином, українське державне управління має стати прозорим, орієнтованим на громадян, інклюзивним і повністю здатним забезпечити ефективне управління", – наголошується в звіті.

Для цього, згідно з документом, необхідні реформа антикорупційної системи і верховенство права (зокрема, очищення Вищої ради юстиції та прозорий відбір до Вищої кваліфікаційної комісії суддів), парламентський контроль за виконанням плану відновлення України, нарощування потенціалу місцевого управління, оцифровка і автоматизація процесу відновлення (включно з електронними контрактами, звітність, збір коштів тощо).

Крім архітектури відновлення ЦЕВ пропонує також свій погляд на чотири інших пріоритетних, на його думку, теми: інфраструктурне, економічне, соціальне відновлення і відновлення навколишнього середовища.

Зокрема, на думку експертів, під час відновлення інфраструктури варто виходити з поточних потреб, відповідати цифровому і зеленому переходам і вписуватися в комплексні плани територій і генплани міст.

ЦЕВ також пропонує зосередитися на розвитку індустріальних парків, відновити приватизацію і створити мережу центрів з підтримки бізнесу.

Щодо логістики, то в звіті пропонується розширювати залізничне сполучення з європейською колією, розвивати порти на Дунаї і річкові зв'язки з Європою, реконструювати або побудувати 5-7 аеропортів.

На думку експертів, основою економічного відновлення буде збереження макроекономічної стабільності, розширення економічних свобод, євроінтеграція та доступ на європейські ринки.

У звіті також робиться акцент на необхідності забезпечити доступ до фінансування, зокрема за рахунок державної допомоги: субсидії воєнного часу, гарантії по кредитах і зниження процентних ставок, а також покриття іпотечного кредитування, кредитування МСП зі зниженим ризиком.

Передбачається також розвиток фінансового ринку за рахунок залучення венчурного капіталу, альтернативного фінансування, створення фонду фондів і перезапуск ринку капіталу з амністією капіталу, пенсійною реформою і системою медстрахування.