Голова НКЦПФР бачить завданням держави виконати зобов’язання перед міноритаріями "Укрнафти", "Мотор Січі" та ЗТР

Передача державі корпоративних прав приватних акціонерів "Укрнафти", "Мотор Січі", "Запоріжтрансформатора" (ЗТР) наприкінці 2022 року була потрібна для перемоги , після завершення війни треба буде проаналізувати, скільки це коштувало, як це буде повернуто чи компенсовано, заявив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов.

"Як з автомобілем вчиняють, коли в тебе його забирають для потреб ЗСУ: якщо він цілий, тобі його повертають, якщо ні, то компенсують його справедливу вартість. Ось так треба вчинити. І це буде знак для усіх інвесторів, що держава розуміє, що таке корпоративне управління, правила фондового ринку і що треба відновлювати права інвесторів", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На думку Магомедова, хоча акції цих компаній до війни входили до переліку українських "блакитних фішок" та індексних кошиків, стан корпоративного управління та ставлення до міноритаріїв в них був незадовільним, тож передача акцій державі може бути навіть вигідною для міноритаріїв.

"Може, не найкращий приклад, але це як ти граєш в шахи, а тебе б’ють шаховою дошкою. Але я це не про державу, а про той менеджмент, який там був. Зараз держава забрала "шахову дошку" до себе і як сумлінний гравець має виконати свої зобов'язання за ті періоди", – підкреслив голова НКЦПФР.

Він навів приклад "Укрнафти", де були так звані "селективні виплати" дивідендів, а міноритарії судилися із компанію за них.

"Я певен, що це завдання теперішнього менеджменту зробити так, щоб зобов'язання щодо виплати дивідендів за минулі періоди було виконано, і люди зрозуміли, що тепер емітент дійсно починає "грати в шахи", – вважає Магомедов.

Як повідомлялося, ставка Верховного головнокомандувача 5 листопада вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта" (за винятком частки НАК "Нафтогаз України"), АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор". Це було здійснено 6 листопада після врегулювання процедури регулятором НКЦПФР.

В індексному кошику "Української біржі" (УБ) "Укрнафта" мала вагу 22,85%, "Мотор Січ" - 33,06%. Попри відчуження всіх акцій 6 листопада, 7-8 листопада на біржі були заявки на купівлю акцій "Укрнафти" та їхня ціна зросла до 330,7 грн за одиницю, хоча напередодні відчуження акції котирувалися по 229,69 грн за штуку, що відповідало капіталізації близько 12,5 млрд грн.

В "Укрнафті" контрольний пакет акцій 50%+1 акція належить НАК "Нафтогаз України", тоді як ще 42% акумулювала так звана група "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Обіг всіх акцій "Мотор Січ", найбільшим власником якого був заарештований у 2022 році президент компанії В'ячеслав Богуслаєв, заблокований з квітня 2018 року після продажу роком раніше контрольного пакету акцій китайській Skyrizon та пов'язаних із нею осіб.

"АвтоКрАЗ" та "Запоріжтрансформатор", підконтрольні відповідно Костянтину Жеваго та Костянтину Григоришину, в останні роки перед війною перебували у процедурах банкрутства.