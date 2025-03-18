Інтерфакс-Україна

Економіка

11:57 18.03.2025

Голова НКЦПФР сподівається на початок виплат клієнтам підсанкційного "Фрідом Фінанс" влітку

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Голова НКЦПФР сподівається на початок виплат клієнтам підсанкційного "Фрідом Фінанс" влітку

Перші виплати клієнтам брокера "Фрідом Фінанс Україна", чиї гроші були заблоковані після включення його у санкційний список у жовтні 2022 року, можуть розпочатися влітку цього року, сподівається голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов.

"За моїми суб'єктивними відчуттями, розрахунки почнуться влітку і далі йтимуть дуже швидко. Якщо це почнеться раніше - це буде приємною несподіванкою", – сказав голова регулятора в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що це стало можливим після внесення у середині січня цього року президентом України змін до свого указу від жовтня 2022 року.

"Внесення змін до указу 2022 року … підтверджує, що всі ці роки Комісія була права щодо цього кейсу. Нас маніпулятивно звинувачували у бездіяльності, але указ підтверджує, що ми були праві – у нас просто не було необхідних повноважень", – підкреслив Магомедов.

За його словам, оновлення указу дало змогу створити механізм, який наразі опрацьовується разом з обома депозитаріями, банком та дотичними правоохоронними органами.

"Ми вже оприлюднили рішення Комісії для ознайомлення, щоб всі зрозуміли, як це буде відбуватись", – уточнив голова НКЦПФР.

Він додав, що регулятор також зробив висновки та наразі знаходиться у регулярному контакті із клієнтами "Фрідому": член Комісії Ярослав Шляхов комунікує з ними раз на два тижні.

"Головне тут не порушити санкційну політику держави. Я розумію, що люди чекають, і ми точно на стороні інвесторів, щоб їм найшвидше віддати активи. Водночас ми не дозволимо, щоб хтось дотичний до підсанкційних власників отримав активи. І така перевірка не в нашій компетенції: треба, щоб нам дали "ок" наші колеги по держрегулюванню та правоохоронні органи", – описав ситуацію Магомедов.

За його словами, призначений влітку минулого року НКЦПФР тимчасовий керуючий "Фрідому" провів аудит, який підтвердив наявність активів та достатність грошей.

"Активи там є, грошей достатньо. Менеджмент, який був, сумлінно до цього відносився. Тож проблем з виплатами не має бути", – підкреслив голова регулятора.

Він також виключив можливість ведення якоїсь діяльності на базі "Фрідому", бо всі його рахунки заблоковані.

На запитання щодо гарантій, що завтра подібні санкції не будуть введені проти якогось іншого профучасника та його клієнти так само на кілька років будуть позбавлені доступу до своїх активів, Магомедов сказав, що він сподівається, що таке не повториться.

"Але якщо щось подібне буде, вже будуть напрацювання, що з цим робити. Тобто є інститут тимчасового керуючого, методики та практики. Хочу нагадати, що коли наклали санкції на "Фрідом" у жовтні 2022 року, діяв старий закон про НКЦПФР, і у нас не було відповідного інструменту", – зазначив голова регулятора.

Як повідомлялося із посиланням на першого заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, після введення санкцій були заблоковані 12 748 рахунків у цінних паперах клієнтів "Фрідом Фінанс Україна", з них 95% належать фізособам, а загальна вартість заблокованих активів на рахунках компанії становить 3,5 млрд грн. Нардеп уточнив, що 2,5 тис. клієнтів брокера інвестували у військові держоблігації внутрішньої позики.

Теги: #нкцпфр #магомедов

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