Економіка

14:30 27.06.2022

Україна має домогтися політичного рішення із відшкодовування збитків інвесторам у російський борг лише після виплати репарацій - член наглядової ради ПриватБанку

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Україна має домогтися політичного рішення із відшкодовування збитків інвесторам у російський борг лише після виплати репарацій - член наглядової ради ПриватБанку

Українська дипломатія та Міністерство юстиції мають домогтися політичного рішення відшкодовувати збитки інвесторам у російський борг після того, як будуть сплачені репарації та компенсації за війну проти України, інакше кількість заарештованих на Заході російських активів для України може обмежитися, зазначив член наглядової ради Роман Сульжик.

"Як і всі, щиро тішуся дефолту за зовнішнім боргом Росії! Але з'являються і нові ризики для нас: кількість заарештованих на Заході фінансових ресурсів мордору обмежена, і дефолт починає змагання за ці активи", - зазначив Р. Сульжик.

За його словами, якщо інвестори у російські борги можуть отримати судові рішення про відшкодування збитків і дотягнутися до заарештованих активів, вони відбиратимуть ці ресурси, на які претендує Україна як на репарації та компенсації.

"А потім прибіжить ЮКОС зі своїм уже чинним позовом у $50 млрд, і також потенційно забере через цей механізм гроші, які має отримати Україна", – зазначив Р. Сульжик.

На думку члена наглядової ради ПриватБанку, це дуже реальні ризики, і їх потрібно врахувати українським дипломатам та Мін'юсту у роботі із західними партнерами.

"Єдиний можливий вихід як для мене – якщо всі ці кредитори погодяться – під політичним тиском або після ухвалення нових законів у їхніх країнах – стати в чергу за російськими активами лише після України", – сказав Роман Сульжик.

Тоді вони можуть виявитися не конкурентами України, а навпаки, союзниками, вважає він.

"Вони допоможуть створити перманентні механізми вилучення грошей у Росії після війни, такі як спеціальні податки на імпорт/експорт, доки не будуть відшкодовані всі сотні мільярдів збитків Україні, і ці кредитори теж не отримують свої компенсації з відсотками. Усі, хто кредитував Росію перед війною, став, може, не за власним бажанням, спонсором агресії Росії проти України. І це лише справедливо зробити так, щоб вони отримали свої гроші тільки після того, як Росія сплатить нам за всі жертви, руйнування та страждання", – підсумував Р. Сульжик.

 

Теги: #приватбанк #відшкодування #сульжик

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