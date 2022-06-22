Економіка

14:32 22.06.2022

Marlboro залишився найдорожчим тютюновим брендом світу

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Marlboro залишився найдорожчим тютюновим брендом світу

Бренд Marlboro, що належить Philip Morris International, залишився найдорожчим тютюновим брендом світу з величезною перевагою перед рештою конкурентів, свідчить рейтинг, складений консалтинговою компанією Brand Finance.

Вартість бренда Marlboro оцінено в $36,28 млрд проти $35,57 млрд роком раніше.

На друге місце перемістився бренд L&M із показником $6,85 млрд, відтіснивши на третій рядок Pall Mall ($6,82 млрд).

Четверте місце посів бренд нюхального та жувального тютюну Copenhagen ($3,85 млрд), на п'яте місце опустився бренд Camel ($3,8 млрд).

До першого десятка тютюнових брендів також увійшли Winston, Rothmans, Chesterfield, Kent і Newport.

Теги: #бренд #marlboro

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