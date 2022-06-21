Економіка

17:20 21.06.2022

"Метінвест" застерігає споживачів від придбання вкраденого росіянами українського металу

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"Метінвест" застерігає споживачів від придбання вкраденого росіянами українського металу

Гірничо-металургійна група "Метінвест" звернулася до споживачів із проханням не купувати вкрадену росіянами з порту Маріуполя металопродукцію виробництва Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча (ММК ім. Ілліча) та комбінату "Азов".

Згідно з інформацією компанії у вівторок, відповідні листи було надіслано всім портам, клієнтам та партнерам від імені генерального директора ММК ім. Ілліча Тараса Шевченка та генерального директора "Азовсталі" Енвера Цкітішвілі.

Наголошується, що в перший день війни в Маріупольському морському торговому порту залишалося понад 234 тисячі тонн металопродукції, виробленої на ММК ім. Ілліча та "Азовсталі". Через російську окупацію Маріуполя комбінати не можуть експортувати цю продукцію законним покупцям в Іспанії, Італії, Бельгії, Греції, Португалії, Туреччині, Іраку та Єгипту.

Підприємства "Метінвесту" заявляють про високу ймовірність розкрадання та контрабанди української металопродукції, враховуючи завантаження металу на судно РМ-3 російською компанією "УК "Ріка-Море". Комбінати акцентують увагу на відсутності будь-якої співпраці чи координації з представниками країни-агресора або ж її окупаційною адміністрацією, причетною до вивезення металу до РФ.

ММК ім. Ілліча та "Азовсталь" наголошують, що за міжнародним та українським законодавством збройне захоплення торгових суден, що перебували в акваторії маріупольського порту, а також української продукції, мають усі ознаки бандитизму чи пограбування. Підприємства просять усіх потенційних покупців відхиляти будь-які пропозиції, пов'язані із вкраденою металопродукцією, оскільки її покупка не вважатиметься добросовісною.

При цьому підприємства закликають покупців ретельно розглядати кожну угоду щодо будь-якої металопродукції сумнівного походження, особливо з тимчасово окупованих Маріуполя, Херсона, Севастополя або з російських Таганрога, Туапсе, Ростова-на-Дону, Новоросійська, які не постачали такої продукції раніше. Портам – ретельно перевіряти чинність супровідних документів та походження всієї металопродукції із цих міст.

Необхідно також перевіряти сертифікати походження та супровідні документи на металопродукцію із зазначених міст; відхиляти підозрілі угоди з російськими компаніями, пов'язаними з постачанням металопродукції, що походить із зазначених міст; повідомляти "Метінвесту" про всі комерційні пропозиції щодо будь-якої металопродукції сумнівного походження.

У пресрелізі нагадується, що в середині червня поточного року ММК ім. Ілліча групи "Метінвест" звернувся до Кабінету Міністрів та Офісу президента України з проханням накласти персональні санкції на російських резидентів, які незаконно захоплюють та перепродають український метал.

Наприкінці травня "Метінвест" повідомив про високий ризик піратства з боку Російської Федерації, а також крадіжки та незаконне вивезення з порту Маріуполя металопродукції, що належить групі.

"Метінвест" докладає всіх можливих законних зусиль для притягнення всіх винних осіб та їхніх спільників до суворої юридичної відповідальності, наголошується в інформації компанії.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, у країнах Європи. Зокрема, у Болгарії розташовано завод Promet Steel потужністю 500 тис. тонн металопрокату на рік, в Італії – Metinvest Trametal та Ferriera Valsider сумарною потужністю 1,2 млн тонн на рік. У Великій Британії компанії належить завод Spartan UK, який може випускати 200 тис. тонн сталевого прокату на рік.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ (71,25%) Ріната Ахметова та "Смарт-холдинг" (23,75%) Вадима Новинського, які спільно управляють компанією.

Теги: #ммк #азовсталь #метінвест

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