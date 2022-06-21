Загальні втрати торговельних центрів за 4 міс. війни становили майже $10 млрд - УРТЦ

Загальні втрати торговельних центрів (ТЦ) України внаслідок агресії Росії становлять $9,8 млрд., повідомили у пресслужбі Української ради торгових центрів (УРТЦ) агентству "Інтерфакс-Україна".

"$9,8 млрд – це втрати галузі лише за чотири місяці війни. Не слід забувати, що з 2014 року на тимчасово окупованій території залишається близько 780 тис. кв. м торгових площ у ТЦ. Якщо враховувати їхню оцінку та недоотриманий за вісім років прибуток, то втрати становили б додатково ще понад $2 млрд.

Він зазначив, що, на жаль, галузь і надалі втрачатиме недоотриманий прибуток у результаті руйнувань та зменшення споживання. "За наступні 12 місяців українські ТЦ можуть втратити ще близько $1 млрд. Таким чином, за рік загальні втрати можуть становити близько $13 млрд", - прогнозує експерт.

За його словами, на початок червня в Україні значних пошкоджень зазнали 23 ТЦ. Прямі втрати торговельних центрів, що визначаються вартістю заміщення завданих ушкоджень, становлять $350 млн.

Найбільша частка прямих втрат припадає на схід країни – пошкоджено 12 ТЦ на суму $250 млн. Торгові центри у Києві та регіонах постраждали на суму $68 млн (6 ТЦ). На півдні втрати становили приблизно $29 млн (п'ять ТЦ). Найбільш постраждалими ТЦ є "Порт Сіті" (Маріуполь), Nikolsky та "Караван" (Харків), Retroville (Київ), Fabrikа (Херсон).

Стосовно пошкоджених площ, найбільш постраждалим регіоном є схід. Тут постраждали 37% усіх торгових площ регіону. На півдні країни пошкоджено 15,3% площ ТЦ. На півдні країни, незважаючи на активні бойові дії, жоден торговий центр не зазнав значних пошкоджень, зазначено у повідомленні.

В УРТЦ зазначили, що значно вищими є непрямі втрати, яких зазнали торгові центри. Їх оцінюють у $9,5 млрд, з яких втрата контролю $0,42 млрд, втрати капіталізації $7,4 млрд, недоотриманий прибуток наявних ТЦ $0,361 млрд, недоотриманий прибуток ТЦ, які мали відкритися в 2022 році $0,05 млрд, капіталізація ТЦ, які мали відкритися в 2022 – $1,22 млрд.

Найвища непряма шкода – на сході України, де тривають бойові дії. Незважаючи на те, що деякі ТЦ відновлюють роботу, доходи залишаються на рівні менше 30% довоєнних. Навпаки, у центрі та заході країни спостерігається швидке відновлення вже у квітні та травні. Поступово з травня та червня починає відновлюватися північ, Київ та південь.

Найбільшу частку непрямих втрат (74%) займають втрати капіталізації наявних ТЦ. Це пов'язано з підвищенням ставок капіталізації з 11-13% у середньому у 2021 році до 17-19% у 2022 році. Сума втрат, за даними УРТЦ, може бути навіть більшою, тому що ринку зараз не існує і визначити ці цифри дуже складно.

Значних втрат ($1,2 млрд) вітчизняні компанії отримали також внаслідок зупинки будівництва 19 ТЦ, які мали відкритися у 2022 році. Зупинилося проектування та будівництво ще багатьох ТЦ, які мають відкритися у 2023-2024 роках, але зараз ця кількість не прорахована, пояснюють в організації.

Представник УРТЦ зазначив, що головними факторами великих непрямих втрат є скорочення споживання внаслідок міграції та бойових дій, а також підвищення ризиків країни, що впливає на інвестиційну привабливість торгівельної нерухомості. Крім цього, на роботу галузі впливають труднощі, яких зазнають нині рітейлери в Україні: логістика, валютні операції, проблеми з персоналом, відсутність кредитування, зростання цін внаслідок падіння гривні тощо.

В УРТЦ пояснили, що непрямі витрати розраховуються на основі визначення грошового потоку вітчизняних ТЦ, виходячи з потенційного прибутку, який вони мали б у лютому-травні 2022 року з огляду на збільшення на 15% порівняно з 2021 роком. Таке зростання спостерігалося у січні поточного року та відповідає темпам зростання роздрібного товарообігу в Україні в цей період загалом.

Для оцінки непрямих втрат було використано базу ТЦ України, що налічує 320 ТЦ. Статус ТЦ надається об'єктам торгової нерухомості, які вважаються торговими центрами згідно з ICSC європейської класифікації ТЦ (загалом 320 збудованих ТЦ в Україні та 19 нових ТЦ, які мали відкритися у 2022 році).

Методом опитування та аналізу онлайн-ресурсів з початку російської агресії ведеться моніторинг роботи ТЦ - які з них відкриті для відвідувачів та в якому стані перебувають. Таким чином визначалася кількість робочих місяців із лютого 2022 року. Для оцінки потенційних ставок капіталізації у 2022 році залучалися сертифіковані фахівці з оцінки провідних консалтингових компаній.

Заснована у 2020 році УРТЦ є некомерційною організацією, яка об'єднує головних учасників ринку торгової нерухомості: власників та девелоперів торгових центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом та обслуговуванням ТРЦ.