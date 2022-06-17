"ArcelorMittal Кривий Ріг" у конвертерному цеху відновив виплавку сталі та сталевої заготовки

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) після вимушеної зупинки у березні поточного року продовжує поступово відновлювати виробництво та відновив у конвертерному цеху виплавку сталі та сталевої заготовки.

Згідно з інформацією компанії з посиланням на начальника відділення конвертерів Володимира Сінченка, виплавку почали на конверті №5.

"Після тримісячної перерви ми знову варимо сталь.(…) Із першою плавкою впоралися добре. Перед поновленням роботи конвертера довелося розігріти його всередині до температури 800 градусів, щоб не пошкодити футерування. Далі працюємо у звичайному режимі", - сказав Сінченко, якого цитує пресслужба.

Сталь із конвертера зливають у ковші і далі вона прямує у відділення безперервного розливання сталі, де її доводять до потрібної кондиції за хімічним складом та температурою та розливають, виготовляючи сталеві заготовки.

"Поки що задіяна одна машина безперервного розливання сталі (МНЛЗ) та дві установки позапічної обробки. Сподіваємося, що незабаром знайдеться робота ще для двох МБЛЗ", - зазначив старший майстер Дмитро Андрєєв.

Як повідомлялося, "ArcelorMittal Кривий Ріг" після вимушеної зупинки поступово відновлює виробництво. Зараз на підприємстві працюють одна доменна піч, дві коксові батареї, три розливні машини, прокатний стан, конвертер та одна з трьох машин безперервного лиття заготовки (МБЛЗ).

Заступник гендиректора з металургійного виробництва АМКР Сергій Лавриненко раніше зазначав, що завдяки підтримці материнської компанії ArcelorMittal, уряду України, "Укрзалізниці" вдалося відновити частину виробничих операцій на АМКР. "Ми налаштовані оптимістично (...) Сподіваємось налагодити поставки вугілля у достатній кількості, щоб найближчим часом перезапустити ще одну доменну піч, після чого збільшити рівень виробництва прокату", - сказав Лавриненко.

На початку березня керівництво компанії вирішило зупинити всі доменні печі підприємства та процеси металургійного виробництва. Робота гірничого департаменту не припинялася після російського вторгнення, хоча рівень видобутку руди було знижено через перебої в роботі логістичних маршрутів та зупинку доменних печей.

ArcelorMittal Кривий Ріг - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури та катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" та низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".