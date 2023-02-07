Економіка

19:44 07.02.2023

"ArcelorMittal Кривий Ріг" сподівається у I пол.-2023 наростити виробництво вдвічі – до 50% потужності

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"ArcelorMittal Кривий Ріг" сподівається у I пол.-2023 наростити виробництво вдвічі – до 50% потужності

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР) сподівається на покращення ситуації з енергопостачанням у першому півріччі цього року та збільшення виробництва з нинішніх 25% до 50% від потужності підприємства, повідомив генеральний директор підприємства Мауро Лонгобардо.

"Ми не можемо виробляти більше 25%, тому що нам не вистачає енергії. Як тільки ми матимемо стабільну енергію, ми зможемо збільшити виробництво… і дійти до 50%", – сказав він у кулуарах бізнес-форуму зі швидкого відновлення України в Люксембургу, організованого Українсько-люксембурзьким діловим клубом

Лонгобардо уточнив, що нині підприємство працює на 25% як з видобутку руди, так і в сталеливарному виробництві, і споживає близько 125 МВт за звичайного довоєнного рівня споживання близько 450 МВт.

Гендиректор також додав, що АМКР після нещодавнього рішення уряду розпочав імпорт електроенергії і нині задоволений отриманим результатом, хоча ціна імпорту додає негативного впливу на собівартість.

За його словами, незважаючи на невисокий рівень завантаження, весь колектив у 26 тис. співробітників збережений, з них у виробництві зайнято близько 10-12 тис. залежно від дня, проте допомога надається й іншим. "Ми інвестуємо у збереження всіх наших людей протягом цього року", – зазначив гендиректор.

Він повідомив, що за наявності достатнього енергопостачання подальше обмеження у 50% потужності вже пов'язане із проблемами з логістикою. Як зазначив Лонгобардо, АМКР активно розвиває нові маршрути, альтернативні довоєнним морським, проте попередньо нові напрямки на Польщу та південь України дозволять забезпечити роботу виробництва лише на 50%.

"Нам просто потрібно протестувати їх, коли ми матимемо 50%", – додав гендиректор.

За його словами, без поновлення роботи основних портів України комбінату не вдасться ні експортувати продукцію, ні забезпечити імпорт вугілля. Лонгобардо уточнив, що зараз АМКР працює повністю на українському вугіллі, оскільки роботу маршруту традиційного імпорту вугілля з Казахстану з іншого "дочірнього" підприємства ArcelorMittal наразі перервано.

Водночас він наголосив, що на шляху до зростання виробництва до 50% є й інші перешкоди. По-перше, пояснив Лонгобардо, енергопостачання має бути надійним, оскільки у підприємства три доменні печі, з яких працює поки що одна. Перехід до 50% означатиме роботу з двома печами, оскільки третя найбільша, а різкий зупин печі у разі проблем із енергопостачанням може призвести до пошкоджень.

Другою важливою проблемою гендиректор назвав зростання собівартості та витрат на логістику. "Вартість вже вбито. Коли я говорю вам, що логістика можлива, це правда. Але це на $100 на тонну дорожче, ніж те, що я платив раніше", - зазначив Лонгобардо.

Він уточнив, що раніше транспортне плече до порту Миколаєва становило 250 км, були також річкові поставки, тоді як зараз до Гданська 1500 км та ще витрати на навантаження через різну ширину колії в Україні та Європі.

ArcelorMittal Кривий Ріг - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури та катанки.

Як повідомлялося, у 2022 році комбінат скоротив випуск прокату на 77% порівняно з попереднім роком – до 1,1 млн тонн, виплавку сталі – на 76,3%, до 1,2 млн тонн, чавуну – на 71%, до 1,6 млн тонн.

Видобуток залізняку впав минулого року на 56 – до 11,6 млн тонн, концентрату – на 57,2%, до 4,2 млн тонн.

 

 

Теги: #наміри #амкр

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