"Укртеплокомуненерго" просить ВР усунути дискримінаційні умови для підприємств ТКЕ при доопрацюванні законопроєкту про особливості регулювання відносин на ринку газу й у сфері теплопостачання

Міжгалузева асоціація (МА) "Укртеплокомуненерго" направила до Верховної Ради пропозиції щодо вдосконалення урядового законопроєкту №7427 "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу й у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення".

"Загалом законопроєкт має відверто дискримінаційний характер щодо підприємств ТКЕ і нівелює принцип паритетності у взаємовідносинах із державною компанією - постачальником газу", - йдеться в пресрелізі асоціації в середу.

Як зазначили в МА, насамперед ідеться про розмір відсотків штрафних санкцій, який уряд пропонує встановити в рази вище, ніж ТКЕ можуть застосовувати до своїх споживачів.

"Закон не може бути однобоким і захищати лише окремих гравців ринку. В умовах війни і кризових явищ держава має бути арбітром і враховувати інтереси усіх сторін. Підприємства ТКЕ мають бути захищені, тому що це стратегічно важлива галузь і послуги першої необхідності", - наголосив президент МА "Укртеплокомуненерго" Арсентій Блащук.

Також особливе занепокоєння у виробників тепла викликає стаття законопроєкту, яка передбачає можливість безкоштовного переходу права власності на 100% статутного капіталу або єдиного майнового комплексу будь-якого підприємства теплокомуненерго в разі, якщо за договором реструктуризації боргу не сплачено кошти в розмірі двомісячних платежів.

Крім того, в умовах зростання вартості енергоносіїв і мораторію на підвищення тарифів "Укртеплокомуненерго" вважає за необхідне чітко визначити умови компенсації різниці в тарифах і розширити перелік категорій споживачів, що мають право на компенсацію.

"Нині вона (компенсація - ІФ) передбачена тільки для населення, установ і організацій, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів. Інші категорії (як творчі спілки, громадські організації, приватні навчальні заклади тощо) не враховані в чинній редакції законопроєкту, що неминуче призведе до додаткових прямих збитків для виробників тепла", - пояснили в МА.

Також законопроєкт не врегульовує питання зростання вартості природного газу для підприємств ТКЕ в умовах мораторію на підвищення тарифів.

У зв'язку з цим "Укртеплокомуненерго" пропонує покласти спеціальні обов'язки на учасників ринку газу і забезпечити постачання палива на чітко визначених умовах.

"Укртеплокомуненерго" також пропонує низку фінансових, організаційних, компенсаторних та інших норм, внесення яких до урядового законопроєкту №7427 дасть змогу виробникам тепла в умовах воєнного стану забезпечити постійну роботу галузі ТКЕ, проходження і підготовку до наступного опалювального сезону", - резюмували в МА.