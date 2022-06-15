Україна готується зберігати зерно в мобільних елеваторах в умовах продовження блокади морпортів – заступник міністра агрополітики

Україна сподівається на деблокаду своїх чорноморських морпортів і відновлення сільгоспекспорту через них, але готує додаткові потужності для зберігання сільгоспкультур минулого й нинішнього урожаїв на випадок, якщо блокада її морської інфраструктури російськими кораблями не припиниться.

"Враховуючи перехідні залишки з минулого року та прогноз урожайності цього року, може бути дефіцит (елеваторних потужностей - ІФ) у межах 10-15 млн тонн. Тому зараз як "план Б" для зберігання зерна за неможливості швидкого експорту завозяться мобільні елеваторні банки й рукави, щоб мати в резерві потенційне устаткування для зберігання цих додаткових тонн", - розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телеканалу "Рада".

Він наголосив, що Україна продовжує спільно з міжнародними партнерами і ООН працювати в напрямі зняття російської морської блокади.

"Сама ідея важлива й потрібна, без неї ми не зможемо реалізувати весь експортний потенціал. І зрозуміло, що для цього треба мати кілька чинників: це і достатня кількість протикорабельної зброї, і забезпечення гарантованого військового супроводу. Тому триває робота в цьому напрямі. Коли будуть кінцеві погоджені Україною деталі, ми зможемо повідомити", - заявив Висоцький.

За його даними, на можливість розмінування української акваторії впливає успішність перебігу війни з РФ.

"Наша перемога - це зовсім інша швидкість (розмінування - ІФ). Якщо (буде) продовження бойових дій - це інші ризики. Тому все варіюватиметься від зовнішніх чинників. Механізми є як досить швидким розмінуванням, так і навпаки. Тому горизонт важко визначити", - підсумував Висоцький.

Як повідомлялося, уряди країн Євросоюзу розглядають можливість надання Україні тимчасових зерносховищ - розбірних модульних конструкцій і великих поліетиленових бегів, що допоможе Україні зберегти урожай і надалі забезпечити постачання зернових на світові ринки.

Необхідність надання такої підтримки зумовлена скороченням потужностей одноразового зберігання сільгоспкультур в Україні з 75 млн тонн до 60 тонн через військове вторгнення РФ, тимчасову окупацію частини територій країни та руйнування частини елеваторів.

Згідно з даними Київської школи економіки, від початку війни російські окупанти частково або повністю пошкодили в Україні 3,9 млн тонн елеваторних потужностей.