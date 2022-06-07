Економіка

16:15 07.06.2022

"Азовсталь" та ММК ім. Ілліча просять Генпрокуратуру відкрити кримінальні провадження за фактами крадіжки металу з Маріуполя

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"Азовсталь" та ММК ім. Ілліча просять Генпрокуратуру відкрити кримінальні провадження за фактами крадіжки металу з Маріуполя

Маріупольські металургійні комбінати - ММК ім. Ілліча й "Азовсталь" групи "Метінвест" - звернулися до Генеральної прокуратури України з проханням відкрити кримінальні провадження за фактом крадіжки російськими окупантами металопродукції, що належить комбінатам.

"Із відкритих джерел заявнику стало відомо, що представники військових формувань Російської Федерації (та підконтрольних їм осіб і терористичних угруповань), які окупували Маріуполь, вивозять у невідомому напрямку та використовують на свій розсуд без законних підстав майно комбінатів", - зазначено у відповідних заявах.

Відповідно до них, такі крадіжки набули системного характеру.

Меткомбінати зазначають, що факти вивезення металу підтверджуються заявами самої окупаційної влади та колаборантів, зокрема, про відновлення роботи Маріупольського порту для вивезення металопродукції та зерна, а також трекінгових даних зареєстрованого в РФ морського судна РМ3, яке доставило викрадений метал до порту Ростова-на-Дону.

"Збитки комбінатів від крадіжки продукції становлять десятки мільйонів доларів", – наголошується у документах.

Комбінати просять правоохоронні органи внести відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст.185, 186 КК України (крадіжка, пограбування) військовими збройними силами та/або іншими військовими формуваннями РФ (підконтрольними їй особами або представниками підконтрольних їй терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР") до Єдиного реєстру досудових розслідувань. А також розпочати розслідування та вжити процесуальних дій відповідно до ст.55 КПК України.

Раніше "Метінвест" заявляв, що російські окупанти готуються викрасти та незаконно вивезти з порту Маріуполя металургійну продукцію, виготовлену на "Азовсталі" та ММК ім. Ілліча, обсягом близько 200 тис. тонн металу й чавуну, вартість яких становить $170 млн.

Теги: #ммк #азовсталь #метінвест
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