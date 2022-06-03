Delivery відновила на сьогодні близько 35% вантажообігу - голова правління компанії

Транспортно-логістична компанія Delivery (Київ) станом на 1 червня відновила близько 35% вантажообігу порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" голова правління ТОВ "Делівері" Костянтин Костюшко.

"Основна спеціалізація Delivery - це надання логістичних послуг для сектору В2В. Станом на 1 червня ми відновили близько 35% вантажообігу порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зростання вантажообігу за травень порівняно з квітнем становить 69%, а приріст клієнтського портфеля - 74%. Це підтвердження того, що бізнес в Україні поступово відновлюється, українці повертаються додому, а економіка країни оживає", - зазначив він.

Костюшко також розповів, як змінюється характер вантажів під час війни.

"На початку війни значний попит був на перевезення особистих речей клієнтів, предметів домашнього побуту. Потім зріс попит на перевезення бізнесу клієнтів із небезпечних районів півночі, сходу, півдня України до західних та центральних районів. Із початком посівної компанії в Україні зріс попит на перевезення посівного матеріалу та засобів захисту рослин", - сказав він.

За його словами, середня вага першого місця перевезення різко зросла з 51 кг до 79 кг (+54%), а у структурі вантажообігу компанія має зниження відправлення вантажів посилкового формату на 10% на користь зростання розмірів відправок вантажу вагою понад 30 кг. Цей сегмент вантажів порівняно з довоєнним періодом зріс на 14%.

Говорячи про проблеми, з якими наразі також стикається компанія, голова правління сказав, що основною з них є дефіцит палива.

"Паливну кризу, звісно, ми як логістична компанія відчули і, на жаль, відчули наші клієнти, як ми не намагалися цього уникнути. Компанія змушена була збільшити термін доставки вантажу, адже були ситуації, коли нічим було заправити автотранспорт у регіонах. Здійснювали цілодобовий пошук палива та моніторинг його вартості. Вважаємо, що було помилкою з боку державних органів управління намагатися застосувати державне регулювання цін на пальне, оскільки це призвело до розвитку тіньового ринку та дефіциту палива. Так, ми всі розуміємо, що держава мала добрі наміри у стримуванні зростання вартості палива, але такі кроки лише посилили паливну кризу в Україні. Добре, що від таких важелів ринку держава відмовилася, але майже вдвічі зростання вартості палива та витратних і пакувальних матеріалів зумовило необхідність перегляду тарифів компанії", - сказав він.

"Головна наша ціль - максимально відновити роботу наших призупинених представництв, повернути співробітників на робочі місця та збільшити нашу географічну присутність на ринку. Близько 40% відділень довоєнного періоду ще залишаться закритими. Але ми активно працюємо у цьому напрямі. З червня місяця майже всі транзитно-сортувальні центри компанії перейшли на режим роботи 24/7", - наголосив Костюшко.

Група компаній "Делівері" розпочала роботу у 2001 році. Основною спеціалізацією групи є надання транспортних та логістичних послуг переважно для сектору В2В і на території України, і за її межами.