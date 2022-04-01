Економіка

13:24 01.04.2022

Глава НБУ закликав світові центробанки заборонити розрахунки в російських та білоруських рублях

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Глава НБУ закликав світові центробанки заборонити розрахунки в російських та білоруських рублях

Глава Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко закликав центробанки Японії, Великої Британії, США, ЄС та Єврокомісію повністю заборонити розрахунки у російських та білоруських рублях, повідомила пресслужба НБУ в п'ятницю.

"Заборона розрахунків у російських рублях дасть змогу зірвати плани держави-агресора щодо переходу на виплати у своїй нацвалюті. Цей крок допоможе зберегти статус-кво у торгових розрахунках із Росією", - навела пресслужба слова глави Нацбанку.

Крім того, Шевченко закликав заборонити відкриття рахунків у російській валюті та обмінні операції рубля на інші валюти.

Теги: #нбу #шевченко #рублі
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