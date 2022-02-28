"Ашан" відкриває більшу частину магазинів на неповний день, залучає співробітників офісів

Супермаркети "Ашан" відкриваються у містах присутності на неповний день, залучають до роботи співробітників офісів компанії, повідомила пресслужба мережі.

"Намагаємося максимально відкрити магазини. Залучаємо співробітників з офісів. Перед початком роботи були великі черги, через що деякі наші магазини відкривалися навіть раніше", - відповіла пресслужба на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Так, 28 лютого відкрито магазини і точки pick up point у Києві, Запоріжжі, Кривому Розі, Дніпрі, Житомирі, Одесі, Львові, Чернівцях. Графік та час роботи оновлюється у соцмережах на сторінках "Ашан".

Окрім того, співробітники компанії щодня формують у магазинах допомогу для армії, територіальної оборони, лікарень.

Auchan Retail – міжнародна компанія роздрібної торгівлі, перший магазин відкрито у Франції у 1961 році.

Auchan Retail Ukraine працює в Україні з 2008 року. За даними сайту "Ашан", налічує понад 30 магазинів різних форматів (гіпермаркети, супермаркети, pick up point) у дев'яти містах, а також розвиває e-commerce.