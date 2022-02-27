Запорізька АЕС вивела блок №1 у плановий ремонт

Запорізька АЕС о 01.35 неділі відключила від енергосистеми країни перший блок для проведення середнього планового ремонту, повідомила пресслужба станції.

Таким чином, станом на ранок неділі в роботі перебувають 9 із 15 енергоблоків чотирьох активних АЕС України. Так, блоки №5-6 Запорізької АЕС та №3 Южно-Української АЕС знаходяться в резерві, а блоки №1 Рівненської та №2 Хмельницької – у планових ремонтах.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 зведено за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох активних АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.