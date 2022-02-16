monobank відключить іноземні запити в разі посилення DDoS-атак, Альфа-Банк відзначає атаку в 200 разів сильнішу за звичайне навантаження

Віртуальний monobank відключить отримання іноземних запитів у разі посилення DDoS-атак, повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"Пішли до нас масовані запити з вузла в Нідерландах. Спостерігаємо за ситуацією дуже уважно. Якщо буде штормити, змушені будемо тимчасово відключити "зовнішній світ" і залишити тільки Україну", – написав він у Facebook.

За його словами, атака відбувається майже на всі банки з різною результативністю, зокрема на ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа-Банк і А-Банк.

У свою чергу директор з інформаційних технологій Альфа-Банку Андрій Гриценюк зазначив, що банк 15 лютого фіксував атаку в 200 разів сильнішу, ніж звичайне навантаження від користувачів.

"На моїй пам'яті ще не було такої сильної масованої DDoS-атаки. Суть атаки полягає у величезній кількості одночасних запитів до мобільного банкінгу, сайти банків. Ті, хто атакує, вміло маскують запити від своїх ботів, розміщених у всьому світі під виглядом запитів звичайних користувачів", - написав він у Facebook.

Гриценюк додав, що атаки припинилися перед північчю, до того моменту команді Альфа-Банку вдалося підтримувати роботу систем банку без збоїв.

Як повідомлялося, клієнти державних ПриватБанку й Ощадбанку у вівторок повідомляли про перебої в роботі мобільних застосунків. Зокрема, були проблеми з запуском програми та проведенням платежів.

Зі свого боку пресслужба ПриватБанку заперечувала наявність перебоїв у роботі банку й називала повідомлення про їх наявність "дезінформаційними".

Увечері 15 лютого ПриватБанк відновив роботу, Ощадбанк продовжує усувати неполадки.

DDoS-атака - це цілеспрямований потік трафіку на той чи інший онлайн-ресурс із метою вивести його з ладу.