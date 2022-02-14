США нададуть Україні макрофінансову допомогу - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів чергову розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та подякував за рішення надати Україні макрофінансову допомогу.

"Чергова розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Продовжуємо активно координувати зусилля для захисту України. Вдячний США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу. Окремо обговорили діяльність СММ ОБСЄ. Україна зацікавлена у повноцінному функціонуванні місії", - написав Кулеба у Twitter у понеділок.