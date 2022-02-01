Економіка

16:00 01.02.2022

Ремонт траси Татарів – Кам'янець-Подільський на Івано-Франківщині планується завершити у І півріччі – Служба автодоріг

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Ремонт траси Татарів – Кам'янець-Подільський на Івано-Франківщині планується завершити у І півріччі – Служба автодоріг

Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області планує у першому півріччі 2022 року повністю завершити ремонт 177-кілометрової ділянки траси Р-24 Татарів – Кам'янець-Подільський, яка проходить у межах області, повідомив начальник обласного дорожнього відомства Василь Буджак.

"Ремонт дороги Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський підходить до завершення. В минулому році оновлювали окремі ділянки в Надвірнянському, Верховинському та Коломийському районах. На поточний рік маємо завдання за президентською програмою "Велике будівництво" оновити ще кілька ділянок у Косівському та Коломийському районах", – наводить його слова Facebook-сторінка САД в Івано-Франківській області.

За словами Буджака, зі всіх 177 км шляховикам залишилося відремонтувати 6 км біля Коломиї та декілька кілометрів на Косівщині.

Дорога Р-24 Татарів – Кам'янець-Подільський проходить високогірними районами зі складним рельєфом, що ускладнювало виконання ремонтних робіт.

"Однак саме гірська місцевість додає привабливості дорозі Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський, яку ще називають "Золотою підковою Карпат". Ця траса проходить і через Дністровський регіональний ландшафтний парк, що є важливим для розвитку туристичної галузі та економіки Івано-Франківщини загалом", – додали у Службі автомобільних доріг.

Як раніше повідомляв заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, за два роки реалізації програми президента в Україні відновили 14 тис. км доріг.

 

Теги: #івано_франківська_область #велике_будівництво
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