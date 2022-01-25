Економіка

12:15 25.01.2022

"Голос" ініціював зменшення податків на зарплату

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"Голос" ініціював зменшення податків на зарплату

Команда партії "Голос" зареєструвала пакет законопроєктів для реформи оподаткування в Україні, в якому пропонує встановити один об'єднаний податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) замість трьох наявних зарплатних податків та одночасно знизити ставку податку з 34% до 20%.

Як повідомляє пресслужба політсили, авторами ініціативи виступили народні депутати "Голосу" Ярослав Железняк, Кіра Рудик, Інна Совсун, Андрій Осадчук, Леся Василенко, Олег Макаров, Роман Костенко.

"Зараз із зарплати кожного працівника стягується три податки та збори – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), військовий збір (ВЗ) та єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Запропоновані "Голосом" зміни до Податкового кодексу передбачають, що з 2023 року буде лише один об’єднаний податок ПДФО. Відповідно, громіздкий закон про ЄСВ скасовується, а збори будуть включені до ПДФО. Ставка ПДФО буде зменшуватися поступово протягом чотирьох років до 20%", - ідеться в повідомленні.

За словами Желєзняка, на зустрічах із представниками бізнес-асоціацій вони всі виступали за зниження податкового навантаження на зарплати. "Зменшення податкового навантаження дозволить піднімати зарплати чи створювати нові робочі місця навіть за існуючого зарплатного фонду. Об’єднання податків зменшить витрати часу та грошей на його адміністрування - за останні 15 років 62 країни успішно скористалися цим механізмом", - сказав він.

За словами лідера "Голосу" Кіри Рудик, єдиним компенсатором податкової реформи може бути лише зростання економіки, а "все інше – це лише гра в наперстки з бізнесом та перерозподіл податків".

Теги: #законопроєкт #зарплати #голос #оподаткування
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