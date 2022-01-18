Економіка

15:01 18.01.2022

Samsung відкрила в Україні офіційний інтернет-магазин

1 хв читати
Samsung відкрила в Україні офіційний інтернет-магазин

Компанія Samsung відкрила в Україні власний офіційний інтернет-магазин, він інтегрований до офіційного сайту компанії, повідомила пресслужба компанії у вівторок.

"Інтеграція інтернет-магазину в офіційний сайт компанії Samsung.com стала найбільш вдалим і логічним рішенням, забезпечивши користувачів низкою переваг: зібрала на одній платформі всю інформацію про продукцію, сервіси та акції, надавши одночасно опцію купівлі бажаного продукту, не залишаючи сайт. Після ознайомлення з усіма характеристиками бажаного пристрою та вибору конкретної моделі покупці з легкістю зможуть завершити процес купівлі - весь процес має максимальну простоту та зручність", - розповіли у Samsung.

Зазначається, що інтернет-магазин Samsung пропонує безкоштовну доставку "Новою поштою", а також купівлю товарів на виплат від банків ПриватБанк, monobank, Альфа-Банк.

Теги: #інтернет_магазин #samsung
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:22 08.10.2021
Київстар та Samsung створили спеціальну пропозицію для людей елегантного віку

Київстар та Samsung створили спеціальну пропозицію для людей елегантного віку

11:03 25.01.2021
Samsung може побудувати завод за $17 млрд у США

Samsung може побудувати завод за $17 млрд у США

09:27 06.08.2020
Samsung представив нову лінійку смартфонів Galaxy Note20

Samsung представив нову лінійку смартфонів Galaxy Note20

13:49 05.09.2019
Samsung розпочинає продаж смартфона зі складаним екраном Galaxy Fold

Samsung розпочинає продаж смартфона зі складаним екраном Galaxy Fold

11:44 28.09.2018
Голову ради директорів Samsung обвинуватили в перешкоджанні роботі профспілок

Голову ради директорів Samsung обвинуватили в перешкоджанні роботі профспілок

20:44 27.09.2018
Главу ради директорів Samsung обвинуватили в перешкоджанні роботи профспілок

Главу ради директорів Samsung обвинуватили в перешкоджанні роботи профспілок

13:07 08.02.2018
Голові ради директорів Samsung, що перебуває в комі, загрожують нові обвинувачення в ухиленні від сплати податків

Голові ради директорів Samsung, що перебуває в комі, загрожують нові обвинувачення в ухиленні від сплати податків

17:28 15.08.2017
Huawei обійшла Apple і посіла друге місце за обсягами продажу смартфонів у CEЕ у II кварталі

Huawei обійшла Apple і посіла друге місце за обсягами продажу смартфонів у CEЕ у II кварталі

15:45 19.10.2016
Державіаслужба України повідомила авіакомпанії про застереження щодо перевезення Samsung Galaxy Note 7

Державіаслужба України повідомила авіакомпанії про застереження щодо перевезення Samsung Galaxy Note 7

15:36 17.10.2016
Samsung тестувала акумулятори Galaxy Note 7 самостійно

Samsung тестувала акумулятори Galaxy Note 7 самостійно

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС зняв карантинні обмеження на ввезення української курятини – Держпродспоживслужба

Україна може пройти 2022 рік без нової програми з МВФ – Гетманцев

Ставка за євробондами-2022 України підскочила до 26,5%, 2023-2024 – понад 16%, з акцій найбільше постраждала Ferrexpo

Курс єврооблігацій України в п'ятницю знову обвалився

Товарообіг між Україною та Азербайджаном досяг $1 млрд - Зеленський

ОСТАННЄ

Бізнес-омбудсмен припускає зростання скарг від ФОП через упровадження фіскалізації з 1 січня

"Епіцентр К" залучив $120 млн кредиту від ЄІБ для сільськогосподарської діяльності

Полтавська область у рамках "Великого будівництва" хоче у 2022 році реалізувати 19 проектів

Кількість скарг до бізнес-омбудсмена у 2021 році збільшилася на 26% - Ващук

ЄС зняв карантинні обмеження на ввезення української курятини – Держпродспоживслужба

Десятка найбагатших людей світу стала вдвічі багатша за час пандемії

Україна може пройти 2022 рік без нової програми з МВФ – Гетманцев

Ставка за євробондами-2022 України підскочила до 26,5%, 2023-2024 – понад 16%, з акцій найбільше постраждала Ferrexpo

Україна у 2021 р. збільшила імпорт нафти на чверть

Україна у 2021 р. збільшила імпорт вугілля на 15,4%

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА