Samsung відкрила в Україні офіційний інтернет-магазин

Компанія Samsung відкрила в Україні власний офіційний інтернет-магазин, він інтегрований до офіційного сайту компанії, повідомила пресслужба компанії у вівторок.

"Інтеграція інтернет-магазину в офіційний сайт компанії Samsung.com стала найбільш вдалим і логічним рішенням, забезпечивши користувачів низкою переваг: зібрала на одній платформі всю інформацію про продукцію, сервіси та акції, надавши одночасно опцію купівлі бажаного продукту, не залишаючи сайт. Після ознайомлення з усіма характеристиками бажаного пристрою та вибору конкретної моделі покупці з легкістю зможуть завершити процес купівлі - весь процес має максимальну простоту та зручність", - розповіли у Samsung.

Зазначається, що інтернет-магазин Samsung пропонує безкоштовну доставку "Новою поштою", а також купівлю товарів на виплат від банків ПриватБанк, monobank, Альфа-Банк.