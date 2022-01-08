Нідерланди збільшують ліміт видобутку на родовищі Гронінген через дефіцит газу в Європі

Нідерланди переглядають у бік збільшення поточний графік видобутку газу на проблемному газовому гіганті Гронінген на тлі дефіциту газу в Європі і затримок будівництва інфраструктурних об'єктів через пандемію, повідомляє уряд королівства.

Нідерланди через шквал сейсмічної активності поетапно зупиняють родовище Гронінген. Його газ має специфічний, низькокалорійний склад, і споживачі країни пристосовані саме до нього. До національних стандартів імпортний, висококалорійний газ приводиться шляхом додавання азоту. У Зюйдбруку будується азотна установка, але терміни будівництва затягнулися через спалах коронавірусу.

Раніше передбачалося, що в поточному газовому році (з жовтня 2021 року до вересня 2022 року) видобуток на Гронінгені становитиме 3,9 млрд м куб.м за звичайних погодних умов і 7,5 млрд куб. м для року з холодною зимою. Тепер потреба в газі родовища оцінюється в 7,6 млрд кубометрів для року з середніми значеннями температури повітря.

Якщо згідно з попереднім планом зупинити видобуток на родовищі планувалося з квітня 2022 року, то тепер, за оцінкою Національного газотранспортного оператора Gasunie Transport Services, видобуток може бути припинений не раніше третього кварталу 2023 року.

До 1 квітня кабінет міністрів визначить остаточно, скільки газу має надійти з Гронінгенського родовища в цьому газовому році.

Головна причина продовження роботи родовища - затримка введення азотної станції в Зюйдбруку. Це означає, що буде не вистачати розведеного висококалорійного газу для поточних поставок споживачам і заповнення розведеним газом підземних сховищ Norg і Grijpskerk, які входять в схему зупинення Гронінгена. Друга причина пов'язана зі збільшенням попиту на газ з боку Німеччини - ФРН запросила додаткове постачання 1,1 млрд куб. м газу Гронінгена для покриття своїх потреб. Заходи з енергозбереження в Німеччині виявилися менш ефективними, ніж очікувалося. Крім того, виробництво низькокалорійного газу в Німеччині буде нижчим, а сховища заповнені менше, ніж зазвичай, наголошується в повідомленні уряду Нідерландів.

Родовище Гронінген в північній частині Нідерландів розробляється з 1963 року. Початкові видобувні запаси - 2,9 трлн куб.м газу (це ставить його в перші 15 найбільших газових родовищ світу). Газ містить 81-83% метану і 14% азоту. За обсягами видобутку газу в Європі Нідерланди до 1994 року посідали перше місце, до 2015 року були нетто-експортером газу. У 1976 році на Гронінгені досягнули максимуму видобутку - 88 млрд куб. м.

Перший офіційно зареєстрований землетрус на Гронінгені стався в 1986 році. Найсильнішим за історію спостережень став землетрус 16 серпня 2012 з магнітудою 3,6. Заходи зі скорочення видобутку, вжиті з 2013 року, не допомогли знизити сейсмічну активність - вона тільки зростала. У 2018 року було ухвалено рішення про поетапне зупинення промислу.