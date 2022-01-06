У Казахстані перебувають 229 українських вантажних вагонів, вантажний рух працює у штатному режимі - голова "Укрзалізниці"

Міжнародне вантажне сполучення з Казахстаном працює у штатному режимі, повідомив голова АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

"Наразі в Казахстані перебуває 229 українських вантажних вагонів. Це не багато, близько 0,1% від усього парку українських вантажних вагонів. Із них 90 вагонів власності УЗ і ще 139 – приватні вантажні вагони. Усі вони в штатному режимі пересуваються мережею КТЖ (залізниці Казахстану - ІФ) і, сподіваюся, незабаром так само, у штатному режимі, повернуться в Україну", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що залізниці Казахстану (КТЖ, Казахстан Темір Жоли) є важливим партнером для УЗ.

"Це близько 2 млн тонн вантажопотоку на рік, який перевозиться залізницею між Казахстаном та Україною. Практично половина всього вантажопотоку — казахстанське вугілля, яке нині так потрібне Україні", - написав Камишін.

За його словами, працівники КТЖ забезпечують стабільну роботу залізниці за нинішніх складних обставин.

"Вантажний рух працює в штатному режимі. Підтвердження цього — вантажний потяг, що вирушив із Китаю 31 грудня і прибув сьогодні в ТІС. Міждержавні стики працюють у штатному режимі. Диспетчерський апарат, який забезпечує перевізну діяльність, працює в цілодобовому режимі. Пасажирський рух тимчасово обмежений у трьох західних областях", - повідомив голова УЗ.

Як повідомлялося, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли в масові протести у всій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися сутички протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Зранку 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу в подоланні терористичної загрози в країні. До ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія та Таджикистан.

У четвер у прес-службі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили - "на обмежений за часом період для стабілізації та нормалізації обстановки".