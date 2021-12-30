Економіка

22:13 30.12.2021

Українці у 2021 році витратили на 42% більше, розраховуючись cashless у терміналах ПриватБанку

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Українці у 2021 році витратили на 42% більше, розраховуючись cashless у терміналах ПриватБанку

Обсяг транзакцій за картками у терміналах державного ПриватБанку (Київ) у 2021 році зріс на 42% - до 470 млрд порівняно з 2020 роком (331,4 млрд грн), повідомили у прес-службі банку у четвер.

Як повідомила прес-служба з посиланням на керівника дирекції обслуговування бізнес клієнтів ПриватБанку Євгена Заіграєва, кількість безготівкових оплат картками та безконтактними гаджетами за рік зросла на 37% - до 2,2 млрд транзакцій (з 1,6 млрд роком раніше)

Зазначається, що за підсумками року обсяги безготівкових оплат у супермаркетах та продуктових магазинах були найбільшою статтею витрат і склали 224 млрд грн, що на 31% більше за показники минулого року (170 млрд грн).

За інформацією банку, за рік обсяги покупок ліків та медичних товарів збільшилися на 40% – 44 млрд грн, витрати на одяг та взуття – на 42%, до 37 млрд, а на електроніку та побутову техніку – на 14,3%, до 24 млрд. грн.

Зазначається, що минулого року середньостатистичний мешканець України розплачувався за покупки банківською карткою 42 рази, а сума середнього чека у 2021 році склала 218 грн (208 грн у 2020 році)

Згідно з повідомленням, на сьогодні у мережі ПриватБанку працює 267 тисяч POS-терміналів і щодня через мережу POS-терміналів банку власники банківських карток оплачують 6,5 млн покупок.

 

 

Теги: #приватбанк #україна #cashless
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