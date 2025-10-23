Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП у 2025р з 2,1% до 1,9%, у 2026р - з 2,3% до 2%

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз зростання економіки країни в 2025 році до 1,9% з 2,1% у своєму попередньому липневому макроекономічному прогнозі через енергодефіцит, руйнування газодобувних потужностей та дефіцит робочої сили.

Згідно з опублікованими НБУ в четвер даними, прогноз на 2026 рік також знижено - з 2,3% до 2%.

"У ІІІ кв.-2025 року зростання економіки, за оцінками НБУ, пожвавилося завдяки активізації жнив ранніх культур, стійкому споживчому попиту та ліпшій ситуації в енергосекторі, яка зберігалася до кінця вересня. Очікуване збільшення бюджетних стимулів наприкінці року підтримає подальше відновлення", - пояснив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу в четвер.

Натомість, в НБУ прогнозують, що енергодефіцит, зумовлений останніми руйнуваннями інфраструктури та газодобувних потужностей, разом зі збереженням дефіциту робочої сили суттєво обмежуватимуть ділову активність.

Щодо того, що очікувати в наступні роки, то в НБУ сподіваються на помірне пришвидшення економічного зростання за рахунок нарощування врожаїв та збільшення інвестицій у проєкти відбудови та оборонний комплекс.

"Позитивний вплив на інвестиційну активність матиме також подальша євроінтеграція України та поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування, що, зокрема, відображатиметься у стабілізації ситуації в енергосекторі та розвороті негативної міграційної динаміки. Враховуючи зазначені чинники, НБУ прогнозує зростання реального ВВП України на 2% у 2026 році та на 2,8% у 2027 році", - додав очільник НБУ,

Як повідомлялось, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев на "Годині запитань" до уряду в Раді 10 жовтня повідомив, що зростання економіки України продовжиться в другій половині 2025 року. Протягом вересня та жовтня воно буде на рівні 3-4%. На 2026 рік Мінекономіки оцінює зростання ВВП на рівні приблизно 2,5%.

Світовий банк також погіршив прогноз зростання економіки України - до 2% як у 2025-му, так і у 2026 рр.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=5mVs73hFT3c