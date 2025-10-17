Підприємство папірпрому "Зелений парк" за 9 міс. наростило обсяг виробництва на третину

ТОВ "Зелений парк" (Ізяслав Хмельницької обл.), що випускає папір для гофрування (флютинг) і тарний картон, у січні-вересні 2025 року наростило обсяг виробництва на 33,6% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до 561,6 млн грн.

Згідно зі статистичними даними асоціації "УкрПапір", наданими агентству "Інтерфакс-Україна", випуск продукції у натуральному вираженні за цей період збільшився на 26,4% - до 30,3 тис. тонн.

Зокрема, у вересні компанія скоротила випуск флютингу і тестлайнеру на 3,5% порівняно з торішнім вереснем, та на 5,3% відносно серпня-2025 - до 3,6 тис. тонн.

ТОВ "Зелений парк" зареєстровано 2011 року, виробляє продукцію з макулатурної сировини, щороку переробляючи до 72 тис. тонн макулатури.

Фабрика оснащена фінським обладнанням Valmet, що надає змогу випускати флютинг і тестлайнер щільністю від 70 до 200 г/кв. м шириною рулону до 2,8 м.

За даними YouControl, власником 100% ТОВ "Зелений парк" є зареєстрована на Кіпрі "Картон Мілл Лімітед", а кінцевими бенефіціарами - співвласник корпорації "АТБ" Геннадій Буткевич та Володимир Шандра - ексміністр промполітики (2005-2006 рр), ексміністр з питань надзвичайних ситуацій (2007-2010 рр) та ексголова Київської ОДА (2014-206 рр).

Як повідомлялось, у 2024 році компанія наростила обсяг виробництва на 19% до 2023 року - до 581 млн грн.