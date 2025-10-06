Інтерфакс-Україна
Економіка
19:44 06.10.2025

Валютні інтервенції НБУ впали за тиждень на 40,6% на фоні збільшення купівлі валюти населенням

Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України (НБУ) минулого тижня скоротив продаж доларів на міжбанківському ринку на $227,2 млн, або на 40,6% – до $332,6 млн, останній раз на такому низькому рівні вони в середині квітня, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з даними НБУ, він навіть змін придбати $1,5 млн – це також найкращий результат з середини квітня цього року.

Як свідчить інформація Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти впало до $11,8 млн з $49,6 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало всього $47,3 млн. Більше того, 29 вересня вперше за довгий час було зафіксовано позитивне сальдо у $49,8 млн.

В той же час на готівковому ринку, навпаки, було зафіксовано суттєве збільшення купівлі валюти населенням, в результаті чого за суботу-четвер негативне сальдо зросло до $132,28 млн з $34,6 млн на позаминулому тижні. Такий результат викликаний також і тим, що після майже місячної перерви купівля безготівкової валюти у вівторок-четвер перевищувала її продаж.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень з позначки 41,3811 грн/$1, за два дні укріпився до 41,1420 грн/$1, але на кінець тижня знизився до 41,2286 грн/$1.

На готівковому ринку курс долара за минулий тиждень змінювався за траєкторію офіційного, тож загалом за тиждень практично не змінився: купівля – біля 41,22 грн/$1, а продаж – близько 41,30 грн/$1.

"Короткостроково (1–2 тижні): базовий коридор 41,20–41,70 грн/$1 із ймовірними коливаннями та тяжінням до верхньої межі. Середньостроково (2–3 місяці): 41,30–42,00 грн/$1", - такий прогноз курсу на готівковому ринку дали експерти великого учасника ринку готівкового валютообміну "КИТ Group".

Вони зазначили, що спреди на готівковому ринку залишаються стабільними (0,40–0,50 грн/$), що відображує контрольованість ринку та відсутність різких перекосів, які здатні кардинально змінити ринкову ситуацію.

"Резерви НБУ залишаються на високому рівні, що гарантує регулятору наявність ресурсу для згладжування коливань. Попит з боку населення на долар стриманий, а імпортні платежі, як і поведінка населення, не створюють критичного навантаження", – вважають у "КИТ Group".

Щодо міжнародного контексту, то, на думку експертів, після фактичного зниження ставки ФРС у вересні ринки вже заклали в ціну "дешевший" долар, і тепер у центрі уваги — подальші дії ФРС та ЄЦБ до кінця року, тригерами до яких будуть макродані (інфляція, ринок праці тощо).

"Довгостроково (6+ місяців): базовий сценарій плавної девальвації гривні зберігається. Орієнтир — 43,00–44,50 грн/$1 до середини 2026 року", – йдеться у коментарі КИТ Group".

 

 

