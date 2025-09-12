Банки з часу підписання меморандуму в червні-24 видали енергокредитів на 1,4 ГВт

Українські банки з червня 2024-го по вересень-2025 року профінансували проєкти на встановлення генерації електроенергії загальною потужністю 1,026 ГВт, зі зберігання енергії на генерації тепла – 402 ГВт, повідомив Національний банк України (НБУ).

"Банки у межах реалізації меморандуму (…) забезпечили фінансування проєктів бізнесу на відновлення генерації електроенергії потужністю 1,026 ГВт. Також профінансували проєктів бізнесу зі зберігання енергії та генерації тепла на 402 МВт", – йдеться у повідомленні НБУ на сайті за результатами опитування банків за період з 1 червня 2024 року до 1 вересня 2025 року.

Загальна сума фінансування проєктів із відновлення енергетики, які надавалися в 21 області країни, становить 27,1 млрд грн. Зокрема, видано понад 2 тис. кредитів бізнесу на 25,5 млрд грн та понад 10 тис. – населенню на 1,6 млрд грн.

"Валовий портфель "енергетичних" кредитів юридичним особам із урахуванням їх погашення станом на 1 вересня сягнув 17,9 млрд грн, фізичним особам – 1,3 млрд грн", – резюмував регулятор.

Зі свого боку, Ощадбанк повідомив, що з початку дії меморандуму про пільгове кредитування енергетики профінансував енергопроєкти загальною потужністю 450 МВт – майже половину всієї прокредитованої генерації.

"80% в енергетичному портфелі Ощаду становлять проєкти великого корпоративного бізнесу. Це проєкти, спрямовані не лише на забезпечення власних потреб бізнесу, а й на стабілізацію всієї енергосистеми", – зазначив директор департаменту підтримки і розвитку корпоративного бізнесу Ощаду Євген Мʼячин під час виступу на Українському вітроенергетичному форумі-2025, що відбувся днями у Львові.

За його словами, серед нових енергопроєктів банку з точки зору видів генерації переважають вітроенергетика та установки для зберігання енергії (УЗЕ).

"Загальна сума укладених Ощадом угод із фінансування розбудови децентралізованої генерації протягом повномасштабної війни в сегменті корпоративного бізнесу вже перевищує 6,1 млрд грн. При цьому в роботі на найближчий рік – угоди ще на 300 МВт встановленої потужності", – наголосив Мʼячин.

На його думку, банк утримує лідерські позиції у фінансуванні енергетики насамперед завдяки унікальній експертизі.

У коментарі "Енергореформі" у кулуарах форуму М’ячин зазначив, що фінансуванню української енергетики також сприяє механізм ризикшерингу, який реалізовується з Європейським банком реконструкції та розвитку.

"Цього року ризикшеринг застосований нами до енергопроєктів уперше. І ми використали його по двох з них – на будівництво "Нижньоворітської ВЕС" з "Вітряними парками України" та на УЗЕ з компанією KNESS. Цей механізм дозволяє банкам розділити ризики по проєктам. Період будівництва, закупки обладнання та постачання – це саме час, коли не вистачає додаткового забезпечення кредиту, і ризикшеринг дає можливість закрити цю ланку", – пояснив М’ячин.

Як повідомлялося, 26 червня 2024 року 17 найбільших банків підписали меморандум про пільгове кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури.

У червні 2025 року була укладена кредитна угода між компанією "ДТЕК" та консорціумом українських банків на чолі з Ощадбанком на EUR67 млн для будівництва 180 МВт одного з найбільших у Східній Європі комплексу систем зберігання енергії в Україні. Вона діятиме до 25 вересня 2030 року, а самі СНЕ мають бути побудовані до кінця 2025 року. 11 вересня "ДТЕК" анонсував завершення будівництва комплексу СНЕ 200 МВт.

У березні 2025 року Ощад уклав із групою компаній KNESS інвестиційну кредитну угоду на EUR9,6 млн на проєкт будівництва та введення в експлуатацію УЗЕ 30 МВт для надання допоміжних послуг. Це складноструктурована угода проєктного фінансування, яка складається з трьох етапів терміном дії майже 6 років, із пільговим періодом відповідно до фінансової моделі. В розподілі ризику проєкту бере участь Європейський банк реконструкції та розвитку.

У вересні 2025 року Ощадбанк уклав кредитну угоду проєктного фінансування з ТОВ "Вітряний парк "Нижні Ворота-7" на $10,9 млн для будівництва ВЕС 10,4 МВт у Мукачівському районі Закарпатської області. Кредитну угоду, яку банк назвав безпрецедентною для ринку, укладено на вісім років з застосуванням програми розподілу ризику ЄБРР на суму $4 млн.