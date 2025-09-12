Україна відкриє рахунок в НБУ для акумуляції внеску в бюджет ЄС, проте просить відтермінувати деякі норми

Фото: https://www.facebook.com

Рахунок для акумуляції чотирьох видів платежів, що спрямуються як внесок України в бюджет Європейського Союзу, буде відкрито в Нацбанку України (НБУ) в майбутньому, проте Україна просить відтермінувати внески та перехідний період для збору на неперероблену пластикову упаковку.

Про це повідомила народна депутатка, голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу").

"90% бюджету ЄС наповнюється з внесків країн-членів. Коли Україна вступить до ЄС, ми теж робитимемо такі внески. Хоча за наявної системи розподілу бюджету ЄС вважається, що Україна буде нетто-отримувачем грошей ЄС (через що багато східноєвропейських урядів, м’яко кажучи, не в захваті від нашого вступу)", - пояснила вона, коментуючи спільний з Єврокомісією скринінг українського законодавства щодо фінансових і бюджетних положень (33 розділ).

Підласа додала, що внесок України в бюджет ЄС складатиметься з митних платежів (країни-члени залишають собі лише 25% митних платежів, а 75% перераховують в бюджет ЄС), ПДВ (0,3%, але не більше половини валового нацдоходу), грошовий внесок пропорційно до розміру валового національного доходу (ВНД; після отримання митних платежів і ПДВ різниця між запланованими видатками й доходами бюджету ЄС покривається внесками країн-членів, але ,фактично це 70% доходів бюджету ЄС).

Також внесок України складатиметься зі збору на неперероблену пластикову упаковку (EUR0,8/1 кг сміття). Втім, зазначила Підласа, Україна наполягає на перехідному періоді (після вступу до ЄС), позаяк наразі відсутні законодавство й інфраструктура для обліку таких відходів.

Крім того, через значні видатки на оборону та повоєнне відновлення Україна просить тимчасово відтермінувати або зменшити внесок в бюджет ЄС, який є частиною зібраного ПДВ і розраховується залежно від ВНД.

"Скринінг по 33 розділу потрібен, щоб з’ясувати, як Україна рахує валовий національний дохід (статистично), як збирає ПДВ й митні платежі й наскільки ефективно це відбувається", - додала Підласа.

Вона також зазначила, що 33 розділ - один з завершальних розділів скринінгу законодавства, який відбувається безпосередньо перед відкриттями перемовних кластерів. Україна завершує скринінг всіх розділів вже в кінці вересня.