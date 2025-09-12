Інтерфакс-Україна
Економіка
13:02 12.09.2025

Україна відкриє рахунок в НБУ для акумуляції внеску в бюджет ЄС, проте просить відтермінувати деякі норми

2 хв читати
Україна відкриє рахунок в НБУ для акумуляції внеску в бюджет ЄС, проте просить відтермінувати деякі норми
Фото: https://www.facebook.com

Рахунок для акумуляції чотирьох видів платежів, що спрямуються як внесок України в бюджет Європейського Союзу, буде відкрито в Нацбанку України (НБУ) в майбутньому, проте Україна просить відтермінувати внески та перехідний період для збору на неперероблену пластикову упаковку.

Про це повідомила народна депутатка, голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу").

"90% бюджету ЄС наповнюється з внесків країн-членів. Коли Україна вступить до ЄС, ми теж робитимемо такі внески. Хоча за наявної системи розподілу бюджету ЄС вважається, що Україна буде нетто-отримувачем грошей ЄС (через що багато східноєвропейських урядів, м’яко кажучи, не в захваті від нашого вступу)", - пояснила вона, коментуючи спільний з Єврокомісією скринінг українського законодавства щодо фінансових і бюджетних положень (33 розділ).

Підласа додала, що внесок України в бюджет ЄС складатиметься з митних платежів (країни-члени залишають собі лише 25% митних платежів, а 75% перераховують в бюджет ЄС), ПДВ (0,3%, але не більше половини валового нацдоходу), грошовий внесок пропорційно до розміру валового національного доходу (ВНД; після отримання митних платежів і ПДВ різниця між запланованими видатками й доходами бюджету ЄС покривається внесками країн-членів, але ,фактично це 70% доходів бюджету ЄС).

Також внесок України складатиметься зі збору на неперероблену пластикову упаковку (EUR0,8/1 кг сміття). Втім, зазначила Підласа, Україна наполягає на перехідному періоді (після вступу до ЄС), позаяк наразі відсутні законодавство й інфраструктура для обліку таких відходів.

Крім того, через значні видатки на оборону та повоєнне відновлення Україна просить тимчасово відтермінувати або зменшити внесок в бюджет ЄС, який є частиною зібраного ПДВ і розраховується залежно від ВНД.

"Скринінг по 33 розділу потрібен, щоб з’ясувати, як Україна рахує валовий національний дохід (статистично), як збирає ПДВ й митні платежі й наскільки ефективно це відбувається", - додала Підласа.

Вона також зазначила, що 33 розділ - один з завершальних розділів скринінгу законодавства, який відбувається безпосередньо перед відкриттями перемовних кластерів. Україна завершує скринінг всіх розділів вже в кінці вересня.

Теги: #нбу #бюджет #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:44 12.09.2025
Потреба у монетарному фінансування можливих додаткових видатків бюджету наразі відсутня – НБУ

Потреба у монетарному фінансування можливих додаткових видатків бюджету наразі відсутня – НБУ

18:31 11.09.2025
Передачу Нацбанку 25% держчастки Нацдепозитарію треба зробити якнайшвидше – голова НБУ

Передачу Нацбанку 25% держчастки Нацдепозитарію треба зробити якнайшвидше – голова НБУ

16:44 11.09.2025
Чистий виїзд українців відповідає прогнозам НБУ попри дозвіл виїзду парубкам 18-22 років

Чистий виїзд українців відповідає прогнозам НБУ попри дозвіл виїзду парубкам 18-22 років

16:21 11.09.2025
НБУ бачить потенціал внутрішнього боргового ринку за необхідності покриття додаткових бюджетних потреб

НБУ бачить потенціал внутрішнього боргового ринку за необхідності покриття додаткових бюджетних потреб

14:36 11.09.2025
Інфляція сповільнюється третій місяць поспіль та в серпні становила 13,2%, що швидше за прогноз, - НБУ

Інфляція сповільнюється третій місяць поспіль та в серпні становила 13,2%, що швидше за прогноз, - НБУ

12:54 11.09.2025
Зеленський: Сильний 19-й пакет санкцій буде найкращою відповіддю на вторгнення дронів у ЄС

Зеленський: Сильний 19-й пакет санкцій буде найкращою відповіддю на вторгнення дронів у ЄС

09:48 11.09.2025
Палата представників Конгресу США ухвалила оборонний бюджет-2026: на Україну виділено $400 млн

Палата представників Конгресу США ухвалила оборонний бюджет-2026: на Україну виділено $400 млн

09:40 11.09.2025
Кабмін утворив міжвідомчу робочу групу з питань впровадження системи власних ресурсів ЄС

Кабмін утворив міжвідомчу робочу групу з питань впровадження системи власних ресурсів ЄС

16:59 10.09.2025
ЄС навряд чи продовжить обмежувати закупівлі нафти і газу в Росії в рамках 19 пакета санкцій - ЗМІ

ЄС навряд чи продовжить обмежувати закупівлі нафти і газу в Росії в рамках 19 пакета санкцій - ЗМІ

13:47 10.09.2025
Україна отримала від ЄС ще EUR1 млрд у межах програми ERA Loans

Україна отримала від ЄС ще EUR1 млрд у межах програми ERA Loans

ВАЖЛИВЕ

"Метінвест" завершив I півріччя зі збитком $58 млн, EBITDA знизилось на 49%

МХП у II кв.-2025 збільшила чистий прибуток на 48%

Інфляція сповільнюється третій місяць поспіль та в серпні становила 13,2%, що швидше за прогноз, - НБУ

Нацбанк України очікувано учетверте зберіг облікову ставку 15,5%

Глава НБУ анонсував після місії МВФ інтенсивні техконсультації сторін щодо дизайну та параметрів нової програми

ОСТАННЄ

"Метінвест" завершив I півріччя зі збитком $58 млн, EBITDA знизилось на 49%

Індустріальний парк Innovation Forpost у Дніпрі веде перемовини з першими потенційними орендарями

МХП у II кв.-2025 збільшила чистий прибуток на 48%

Уряд підтвердив гарантію за кредитом Китаю ДПЗКУ на $1,5 млрд для чергової реструктуризації

США вимагатимуть від країн "великої сімки" підвищення мит для Індії та Китаю

Укрзалізниця" запровадить строкові контракти на продаж брухту

NovaPay зареєстрував третій випуск облігацій для інституційних інвесторів на 100 млн грн

Україна звернеться до Республіки Корея за кредитом на закупівлю 20 електропоїздів Hyundai

Україна до ОЗП має підготувати майже 18 ГВт доступної потужності – глава Міненерго

ЄБРР надасть гарантію Укрексімбанку нових кредитів на EUR100 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА