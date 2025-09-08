Інтерфакс-Україна
Економіка
16:05 08.09.2025

Соболев: Мінекономіки та НБУ напрацьовують механізми для вдосконалення валютного контролю

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спільно з Національним банком України (НБУ) працює над розробкою більш деталізованого механізму валютного контролю для підтримки бізнесу, повідомив очільник міністерства Олексій Соболев.

"Уряд прийняв рішення рекомендувати збільшити терміни до 270 днів (валютних розрахунків для окремої продукції машинобудування - ІФ-У). Підемо у розмови з Нацбанком. Ви бачите самі статистику: на жаль, цього року дефіцит торговельний збільшується щомісяця", - сказав Соболев, відповідаючи на питання від бізнесу щодо збільшення термінів валютної виручки під час заходу з нагоди відкриття офісів податкових консультацій ДПС у Києві у понеділок.

Він пояснив, що ситуація зараз гірша, ніж була на початку року: валютних надходжень менше, ніж Україна виводить.

Міністр зазначив, що руйнування інфраструктури внаслідок атак РФ змушують Україну додатково імпортувати обладнання, і це створює додатковий тиск на баланс.

"Нам здається, що необхідно напрацювати більш детальний механізм, який незагально все посуне, щоб уникнути ризиків відтоку валюти та нових розривів, які можуть загрожувати макрофінансовій стабільності. Ми працюємо зараз з НБУ, щоб можна було це зробити", - наголосив Соболев.

Він додав, що для відновлення бізнесу критично важливим є доступ до обладнання, постачання якого іноді триває понад 80 днів, тому необхідно знайти баланс між валютними надходженнями та можливістю підприємств інвестувати в оновлення виробництва.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів розпорядженням від 21 червня 2024 року рекомендував НБУ збільшити термін розрахунків у сфері машинобудування зі 180 до 270 днів, але центробанк відхилив рекомендації та запросив у Мінекономіки додаткові аналітичні обґрунтування.

У жовтні минулого року тоді ще перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко повідомляла, що уряд намагається переконати центробанк у необхідності такого кроку.

На початку червня 2025 року заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій повідомив, що під час роботи місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) 20-27 травня сторони погодили, що НБУ все ще очікує додаткові аргументи від Кабміну, після чого Нацбанк знову розгляне пропозицію.

Теги: #мінекономіки #нбу #соболев

