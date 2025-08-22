ПУМБ у I-пів.-2025 увійшов у першу 5-ку найбільших банків за загальними активами, ОТП Банк – у першу 10-ку

Приватний ПУМБ у першому півріччі 2025 року збільшив загальні активи на 3,8% – до 203,2 млрд грн та став п’ятим за цим показником в Україні, тоді як державний Укргазбанк, у якого загальні активи скоротилися на 11,5% – до 189,2 млрд грн, опустився на шосту сходинку, такі дані опублікував Національний банк України на своєму сайті.

Згідно з ним найбільшим банком України за обсягом загальних активів зі значним відривом на середину цього року залишався ПриватБанк – 975,3 млрд грн, що на 1,9% більше, аніж на початок року.

Слідом за ним йдуть два інших державних банки: Ощадбанк, активи якого зменшилися на 0,5% – до 460,2 млрд грн, та Укрексімбанк, який наростив їх на 1% – до 318,6 млрд грн.

На четвертій позиції найбільший банк з іноземним капіталом – Райффайзен Банк, який збільшив загальні активи за півріччя на 6,7% – до 252,2 млрд грн.

У другій п’ятірці основною зміною стало входження в неї ОТП Банку, який наростив загальні активи на 6,2% – до 128,3 млрд грн, тоді як Креді Агріколь Банк збільшив їх лише на 0,5% та зі 123,2 млрд грн зайняв 11 позицію у загальному рейтингу банків за цим показником.

Сьому позицію за загальними активами на середину цього року займав Укрсиббанк, який збільшив їх на 1,5% – до 176,0 млрд грн, але тепер впритул до нього наблизився Універсал Банк (mono) – 173,1 млрд грн, який зміг наростити активи за півроку відразу на 12.1%.

Нарешті на 9 місці націоналізований Сенс Банк, активи якого за 6 місяців зросли на 5,5% – до 153,1 млрд грн.

Загальні активи та деякі інші показники українських банків*, тис. грн

Банк Усього резервів, 1/07/25 Усього резервів, 1/01/25 ОВДП,1/07/25 ОВДП, 1/01/25 Загальні активи, 1/07/25 Загальні активи, 1/1/25 АТ КБ "ПриватБанк" -182 837 979 -184 879 140 330 092 960 339 927 696 975 250 393 956 714 170 АТ "Ощадбанк" -27 227 782 -26 137 485 176 114 456 180 239 876 460 170 916 462 560 464 АТ "Укрексімбанк" -20 392 167 -23 568 833 61 748 057 65 787 378 318 579 911 315 549 419 АТ "Райффайзен Банк" -16 226 460 -16 458 270 35 564 128 33 558 313 252 233 016 236 317 546 АТ "ПУМБ" -9 536 342 -9 180 095 23 919 799 33 610 630 203 197 599 195 762 660 АБ "УКРГАЗБАНК" -16 292 650 -15 090 413 49 830 345 53 749 029 189 243 182 213 720 871 АТ "УКРСИББАНК" -3 011 998 -2 978 156 23 941 535 23 700 922 175 991 766 173 305 541 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" -9 308 279 -7 738 385 9 902 015 10 327 303 173 119 156 154 416 985 АТ "СЕНС БАНК" -21 818 018 -20 980 477 16 687 345 28 680 344 153 116 199 145 141 306 АТ "ОТП БАНК" -6 846 342 -7 009 552 15 437 807 15 697 244 128 340 690 120 820 317 АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" -4 864 124 -5 584 566 9 946 955 7 739 549 123 206 135 122 570 790 АТ "СІТІБАНК" -611 681 -386 893 6 054 635 7 329 346 87 206 374 85 825 442 Акціонерний банк "Південний" -3 223 289 -3 448 169 6 179 554 4 446 619 70 482 303 69 177 725 АТ "КРЕДОБАНК" -3 168 287 -3 098 344 9 133 244 12 273 919 70 255 986 65 376 674 АТ "ТАСКОМБАНК" -2 209 636 -2 453 901 7 313 897 5 115 989 47 952 100 42 880 814 АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" -2 283 078 -2 324 399 2 165 332 828 000 46 301 562 45 427 745 АТ "А - БАНК" -3 208 991 -2 670 755 3 429 047 3 448 400 41 834 484 37 079 387 ПАТ "БАНК ВОСТОК" -1 385 710 -1 691 970 4 594 021 4 572 330 37 135 688 35 695 213 АТ "ІНГ Банк Україна" -2 565 -93 365 0 1 000 000 30 156 706 30 802 165 ПАТ "МТБ БАНК" -753 115 -810 890 6 149 916 4 493 423 26 665 603 23 253 152 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" -1 157 434 -1 312 254 6 136 076 7 769 179 23 272 614 26 337 673 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" -545 340 -621 478 2 957 186 7 515 134 21 260 950 18 234 875 АТ АКБ "Львів" -221 600 -184 621 831 943 628 779 16 532 169 15 105 408 АТ "БАНК АЛЬЯНС" -3 143 426 -2 452 137 2 794 167 4 650 505 16 155 180 14 651 293 АТ "КБ "ГЛОБУС" -770 199 -764 160 9 259 995 6 072 246 15 198 687 15 632 784 АТ "ПРАВЕКС БАНК" -221 601 -251 395 2 845 260 2 200 000 13 247 411 12 384 315 АТ "МІБ" -860 747 -883 426 2 102 632 2 211 715 13 036 010 14 141 634 АТ "Ідея Банк" -4 955 022 -4 659 896 41 641 42 039 12 925 032 12 329 430 АТ "АБ "РАДАБАНК" -472 047 -603 525 1 469 965 1 278 450 11 712 936 10 847 205 АТ "Дойче Банк ДБУ" -82 487 -41 545 992 914 450 000 11 108 108 8 779 867 АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" -297 414 -377 217 777 198 640 000 9 816 349 9 779 756 АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" -14 489 -11 474 568 241 430 000 8 547 326 9 802 572 АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" -552 618 -562 268 545 093 467 220 8 018 141 6 579 958 АТ "КОМІНБАНК" -257 875 -215 374 1 441 845 1 759 242 6 860 405 7 245 094 АТ "Полтава-банк" -239 191 -252 306 935 848 1 000 813 5 884 824 5 801 025 АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК" -139 247 -134 008 453 862 446 417 5 505 851 4 925 588 АТ "БІЗБАНК" -249 853 -265 273 1 049 939 1 173 701 4 758 682 4 896 597 АТ "АСВІО БАНК" -58 659 -76 821 110 046 0 4 332 874 4 096 785 АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" -225 064 -263 341 0 0 3 993 401 3 892 732 АТ "СКАЙ БАНК" -199 318 -219 566 2 008 987 1 607 925 3 795 531 3 315 493 АТ "ЮНЕКС БАНК" -130 189 -139 535 1 384 513 1 664 745 3 561 649 3 514 504 АТ "БАНК "ГРАНТ" -287 300 -323 304 270 899 271 246 2 748 414 2 885 988 АТ "АЛЬТБАНК" -26 145 -48 846 569 634 347 095 2 633 915 2 331 265 АТ "КРИСТАЛБАНК" -45 700 -48 400 197 271 167 693 2 539 763 2 309 917 АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" -7 457 -27 032 256 767 168 260 2 498 153 2 558 535 АТ "РВС БАНК" -144 531 -125 449 935 039 572 709 2 385 976 4 639 298 АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" -8 899 -15 873 286 860 275 881 1 992 677 1 717 138 АТ "МетаБанк" -222 389 -226 458 39 215 323 346 1 829 372 1 181 714 АТ "БАНК 3/4" -80 969 -119 207 1 309 920 1 067 694 1 810 398 1 937 314 АТ "ЄПБ" -174 477 -178 100 138 762 138 388 1 445 505 2 583 241 АТ "НЕКСЕНТ БАНК" -24 077 -30 955 190 000 283 280 1 259 888 1 408 954 АТ "ОКСІ БАНК" -50 172 -35 483 300 000 300 000 1 240 491 1 454 368 АТ "БАНК АВАНГАРД" -26 813 -34 304 554 178 853 522 1 218 752 1 450 545 Полікомбанк -120 411 -121 088 32 200 32 200 960 444 952 570 АТ "МОТОР-БАНК" -45 853 -45 249 32 855 40 061 604 011 578 193 ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" -6 826 -6 682 0 0 447 936 444 541 АТ "Український банк реконструкції та розвитку" -1 814 -1 550 74 304 118 853 432 129 376 927 АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" -2 763 -2 388 161 483 131 312 384 221 362 656 АТ "БТА БАНК" -1 715 -1 858 176 940 173 303 366 361 379 165 АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" -3 006 -3 204 85 000 158 727 364 623 397 658

Дані: НБУ

* – для порівняльних даних використана таблиця з архіву на сайті НБУ