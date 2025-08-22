ПУМБ у I-пів.-2025 увійшов у першу 5-ку найбільших банків за загальними активами, ОТП Банк – у першу 10-ку
Приватний ПУМБ у першому півріччі 2025 року збільшив загальні активи на 3,8% – до 203,2 млрд грн та став п’ятим за цим показником в Україні, тоді як державний Укргазбанк, у якого загальні активи скоротилися на 11,5% – до 189,2 млрд грн, опустився на шосту сходинку, такі дані опублікував Національний банк України на своєму сайті.
Згідно з ним найбільшим банком України за обсягом загальних активів зі значним відривом на середину цього року залишався ПриватБанк – 975,3 млрд грн, що на 1,9% більше, аніж на початок року.
Слідом за ним йдуть два інших державних банки: Ощадбанк, активи якого зменшилися на 0,5% – до 460,2 млрд грн, та Укрексімбанк, який наростив їх на 1% – до 318,6 млрд грн.
На четвертій позиції найбільший банк з іноземним капіталом – Райффайзен Банк, який збільшив загальні активи за півріччя на 6,7% – до 252,2 млрд грн.
У другій п’ятірці основною зміною стало входження в неї ОТП Банку, який наростив загальні активи на 6,2% – до 128,3 млрд грн, тоді як Креді Агріколь Банк збільшив їх лише на 0,5% та зі 123,2 млрд грн зайняв 11 позицію у загальному рейтингу банків за цим показником.
Сьому позицію за загальними активами на середину цього року займав Укрсиббанк, який збільшив їх на 1,5% – до 176,0 млрд грн, але тепер впритул до нього наблизився Універсал Банк (mono) – 173,1 млрд грн, який зміг наростити активи за півроку відразу на 12.1%.
Нарешті на 9 місці націоналізований Сенс Банк, активи якого за 6 місяців зросли на 5,5% – до 153,1 млрд грн.
Загальні активи та деякі інші показники українських банків*, тис. грн
|Банк
|Усього резервів, 1/07/25
|Усього резервів, 1/01/25
|ОВДП,1/07/25
|ОВДП, 1/01/25
|Загальні активи, 1/07/25
|Загальні активи, 1/1/25
|АТ КБ "ПриватБанк"
|-182 837 979
|-184 879 140
|330 092 960
|339 927 696
|975 250 393
|956 714 170
|АТ "Ощадбанк"
|-27 227 782
|-26 137 485
|176 114 456
|180 239 876
|460 170 916
|462 560 464
|АТ "Укрексімбанк"
|-20 392 167
|-23 568 833
|61 748 057
|65 787 378
|318 579 911
|315 549 419
|АТ "Райффайзен Банк"
|-16 226 460
|-16 458 270
|35 564 128
|33 558 313
|252 233 016
|236 317 546
|АТ "ПУМБ"
|-9 536 342
|-9 180 095
|23 919 799
|33 610 630
|203 197 599
|195 762 660
|АБ "УКРГАЗБАНК"
|-16 292 650
|-15 090 413
|49 830 345
|53 749 029
|189 243 182
|213 720 871
|АТ "УКРСИББАНК"
|-3 011 998
|-2 978 156
|23 941 535
|23 700 922
|175 991 766
|173 305 541
|АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
|-9 308 279
|-7 738 385
|9 902 015
|10 327 303
|173 119 156
|154 416 985
|АТ "СЕНС БАНК"
|-21 818 018
|-20 980 477
|16 687 345
|28 680 344
|153 116 199
|145 141 306
|АТ "ОТП БАНК"
|-6 846 342
|-7 009 552
|15 437 807
|15 697 244
|128 340 690
|120 820 317
|АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
|-4 864 124
|-5 584 566
|9 946 955
|7 739 549
|123 206 135
|122 570 790
|АТ "СІТІБАНК"
|-611 681
|-386 893
|6 054 635
|7 329 346
|87 206 374
|85 825 442
|Акціонерний банк "Південний"
|-3 223 289
|-3 448 169
|6 179 554
|4 446 619
|70 482 303
|69 177 725
|АТ "КРЕДОБАНК"
|-3 168 287
|-3 098 344
|9 133 244
|12 273 919
|70 255 986
|65 376 674
|АТ "ТАСКОМБАНК"
|-2 209 636
|-2 453 901
|7 313 897
|5 115 989
|47 952 100
|42 880 814
|АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"
|-2 283 078
|-2 324 399
|2 165 332
|828 000
|46 301 562
|45 427 745
|АТ "А - БАНК"
|-3 208 991
|-2 670 755
|3 429 047
|3 448 400
|41 834 484
|37 079 387
|ПАТ "БАНК ВОСТОК"
|-1 385 710
|-1 691 970
|4 594 021
|4 572 330
|37 135 688
|35 695 213
|АТ "ІНГ Банк Україна"
|-2 565
|-93 365
|0
|1 000 000
|30 156 706
|30 802 165
|ПАТ "МТБ БАНК"
|-753 115
|-810 890
|6 149 916
|4 493 423
|26 665 603
|23 253 152
|АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
|-1 157 434
|-1 312 254
|6 136 076
|7 769 179
|23 272 614
|26 337 673
|ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"
|-545 340
|-621 478
|2 957 186
|7 515 134
|21 260 950
|18 234 875
|АТ АКБ "Львів"
|-221 600
|-184 621
|831 943
|628 779
|16 532 169
|15 105 408
|АТ "БАНК АЛЬЯНС"
|-3 143 426
|-2 452 137
|2 794 167
|4 650 505
|16 155 180
|14 651 293
|АТ "КБ "ГЛОБУС"
|-770 199
|-764 160
|9 259 995
|6 072 246
|15 198 687
|15 632 784
|АТ "ПРАВЕКС БАНК"
|-221 601
|-251 395
|2 845 260
|2 200 000
|13 247 411
|12 384 315
|АТ "МІБ"
|-860 747
|-883 426
|2 102 632
|2 211 715
|13 036 010
|14 141 634
|АТ "Ідея Банк"
|-4 955 022
|-4 659 896
|41 641
|42 039
|12 925 032
|12 329 430
|АТ "АБ "РАДАБАНК"
|-472 047
|-603 525
|1 469 965
|1 278 450
|11 712 936
|10 847 205
|АТ "Дойче Банк ДБУ"
|-82 487
|-41 545
|992 914
|450 000
|11 108 108
|8 779 867
|АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
|-297 414
|-377 217
|777 198
|640 000
|9 816 349
|9 779 756
|АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"
|-14 489
|-11 474
|568 241
|430 000
|8 547 326
|9 802 572
|АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
|-552 618
|-562 268
|545 093
|467 220
|8 018 141
|6 579 958
|АТ "КОМІНБАНК"
|-257 875
|-215 374
|1 441 845
|1 759 242
|6 860 405
|7 245 094
|АТ "Полтава-банк"
|-239 191
|-252 306
|935 848
|1 000 813
|5 884 824
|5 801 025
|АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"
|-139 247
|-134 008
|453 862
|446 417
|5 505 851
|4 925 588
|АТ "БІЗБАНК"
|-249 853
|-265 273
|1 049 939
|1 173 701
|4 758 682
|4 896 597
|АТ "АСВІО БАНК"
|-58 659
|-76 821
|110 046
|0
|4 332 874
|4 096 785
|АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
|-225 064
|-263 341
|0
|0
|3 993 401
|3 892 732
|АТ "СКАЙ БАНК"
|-199 318
|-219 566
|2 008 987
|1 607 925
|3 795 531
|3 315 493
|АТ "ЮНЕКС БАНК"
|-130 189
|-139 535
|1 384 513
|1 664 745
|3 561 649
|3 514 504
|АТ "БАНК "ГРАНТ"
|-287 300
|-323 304
|270 899
|271 246
|2 748 414
|2 885 988
|АТ "АЛЬТБАНК"
|-26 145
|-48 846
|569 634
|347 095
|2 633 915
|2 331 265
|АТ "КРИСТАЛБАНК"
|-45 700
|-48 400
|197 271
|167 693
|2 539 763
|2 309 917
|АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"
|-7 457
|-27 032
|256 767
|168 260
|2 498 153
|2 558 535
|АТ "РВС БАНК"
|-144 531
|-125 449
|935 039
|572 709
|2 385 976
|4 639 298
|АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
|-8 899
|-15 873
|286 860
|275 881
|1 992 677
|1 717 138
|АТ "МетаБанк"
|-222 389
|-226 458
|39 215
|323 346
|1 829 372
|1 181 714
|АТ "БАНК 3/4"
|-80 969
|-119 207
|1 309 920
|1 067 694
|1 810 398
|1 937 314
|АТ "ЄПБ"
|-174 477
|-178 100
|138 762
|138 388
|1 445 505
|2 583 241
|АТ "НЕКСЕНТ БАНК"
|-24 077
|-30 955
|190 000
|283 280
|1 259 888
|1 408 954
|АТ "ОКСІ БАНК"
|-50 172
|-35 483
|300 000
|300 000
|1 240 491
|1 454 368
|АТ "БАНК АВАНГАРД"
|-26 813
|-34 304
|554 178
|853 522
|1 218 752
|1 450 545
|Полікомбанк
|-120 411
|-121 088
|32 200
|32 200
|960 444
|952 570
|АТ "МОТОР-БАНК"
|-45 853
|-45 249
|32 855
|40 061
|604 011
|578 193
|ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"
|-6 826
|-6 682
|0
|0
|447 936
|444 541
|АТ "Український банк реконструкції та розвитку"
|-1 814
|-1 550
|74 304
|118 853
|432 129
|376 927
|АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ"
|-2 763
|-2 388
|161 483
|131 312
|384 221
|362 656
|АТ "БТА БАНК"
|-1 715
|-1 858
|176 940
|173 303
|366 361
|379 165
|АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
|-3 006
|-3 204
|85 000
|158 727
|364 623
|397 658
Дані: НБУ
* – для порівняльних даних використана таблиця з архіву на сайті НБУ